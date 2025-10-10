ETV Bharat / international

कोण आहेत मारिया कोरिना मचाडो?; ज्यांनी दिला डोनाल्ड ट्रम यांना धक्का

मारीया कोरिना मचाडो यांना 2025 चा नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर झाला आहे. त्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम यांना धक्का देता हा पुरस्कार पटकवलाय.

Maria Corina Machado
Maria Corina Machado (AP)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 10, 2025 at 3:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : व्हेनेझुएलाच्या विरोधी पक्ष नेत्या मारीया कोरिना मचाडो यांना 2025 चा नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर झाला आहे. नॉर्वेजियन नोबेल समितीनं शुक्रवारी ही घोषणा केली, ज्यामुळं जागतिक स्तरावर या प्रतिष्ठित पुरस्काराबाबतच्या अटकळांना पूर्णविराम मिळाला. मचाडो यांना त्यांच्या लोकशाही हक्कांसाठीच्या अथक प्रयत्नांसाठी आणि व्हेनेझुएलामध्ये हुकूमशाहीपासून लोकशाहीकडे शांततापूर्ण संक्रमणासाठीच्या लढ्यासाठी हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. समितीने त्यांना "लोकशाहीचा ज्योत जिवंत ठेवणारी धैर्यशील आणि समर्पित शांततेची दूत" असे संबोधले आहे.

कोण आहेत मारिया कोरिना मचाडो?: मारीया कोरिना मचाडो या व्हेनेझुएलाच्या लोकशाही चळवळीतील एक प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व आहेत. त्यांनी निकोलस मादुरो यांच्या दडपशाही शासनाला आव्हान देताना धमक्या, अटक आणि राजकीय छळ यांचा सामना केला आहे. तरीही, त्या व्हेनेझुएलामध्ये राहून शांततापूर्ण प्रतिकार आणि मुक्त निवडणुकांसाठी प्रयत्न करत राहील्या. नोबेल समितीनं त्यांच्या नेतृत्वाचं कौतुक करताना सांगितलं की, मचाडो यांनी एकेकाळी खंडित झालेल्या विरोधी पक्षांना एकत्र आणलं आणि स्वतंत्र निवडणुका आणि प्रतिनिधी सरकारसाठी एक मंच तयार केला.

सरकारच्या दडपशाहीविरोधात बंड : 2024 च्या व्हेनेझुएलाच्या वादग्रस्त निवडणुकीदरम्यान, मचाडो यांना उमेदवारीपासून वंचित ठेवण्यात आलं होतं. तरीही, त्यांनी एडमुंडो गॉन्झालेझ उर्रुटिया यांना पाठिंबा देत नागरिकांच्या नेतृत्वाखालील मतदान केंद्रांचं निरीक्षण, मतमोजणीचे दस्तऐवजीकरण आणि निवडणूक गैरप्रकार उघड करण्याचे प्रयत्न केले. या कृतींनी सरकारच्या दडपशाहीला तोंड देत त्यांनी लोकशाहीच्या साधनांचा वापर शांततेच्या साधनांप्रमाणे केला, असं समितीनं नमूद केलं.

2015 मध्ये खासदार : मचाडो या व्हेनेझुएलाच्या 'व्हेंटे व्हेनेझुएला' या उदारमतवादी पक्षाच्या राष्ट्रीय समन्वयक आणि सह-संस्थापक आहेत. त्यांनी 2010 ते 2015 या काळात राष्ट्रीय सभेत खासदार म्हणून काम केलं आहे. तसंच, त्यांनी 'सुमाते' नावाची नागरी संस्था स्थापन केली, जी मुक्त निवडणुकांना प्रोत्साहन देते. 2014 मध्ये, त्यांनी ऑर्गनायझेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्समध्ये मानवाधिकार उल्लंघनांचा निषेध केल्यानंतर त्यांना संसदेतून काढून टाकण्यात आलं होतं. त्यांना देशद्रोह आणि कटाचे आरोप, प्रवासबंदी आणि राजकीय अपात्रता यासारख्या कारवायांना सामोरे जावं लागले.

100 प्रभावशाली महिलांच्या यादीत स्थान : मचाडो यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मान्यता मिळाली आहे. त्यांना बीबीसीच्या 2018 च्या 100 प्रभावशाली महिलांच्या यादीत स्थान मिळालंय, तसेच चार्ल्स टी. मॅनट पुरस्कार (2014), लिबर्टाड कॉर्टेस डी कॅडिझ (2015) आणि लिबरल इंटरनॅशनल फ्रीडम प्राइझ (2019) यांसारखे सन्मान मिळाले आहेत. त्या व्हेनेझुएलाच्या तेल उद्योगाचे खासगीकरण, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांशी पुन्हा सहभाग आणि उदारीकरणाद्वारे अर्थव्यवस्थेची पुनर्बांधणी यांचा पुरस्कार करतात, ज्याची तुलना अर्जेंटिनाच्या मीलेई यांच्याशी केली जाते. मचाडो यांनी युनिव्हर्सिडॅड कॅटॉलिका अँड्रेस बेल्लो येथून औद्योगिक अभियांत्रिकीची पदवी आणि आयईएसए येथून वित्त विषयात शिक्षण प्राप्त केलं आहे. त्यांचा राजकीय दृष्टिकोन व्हेनेझुएलाच्या भविष्यासाठी एक आशादायी प्रतीक बनवला आहे.

हे वाचलंत का :

  1. व्हेनेझुएलाच्या मारिया यांना शांततेचा नोबेल जाहीर; 8 युद्धे थांबविल्याचा दावा करणाऱ्या ट्रम्प यांची निराशा
  2. "ओबामा यांनी काहीही न करता त्यांना नोबेल; मी आठ युद्ध थांबविली"- डोनाल्ड ट्र्म्प
  3. सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन आणि ओमर एम. यागी यांना रसायनशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर

For All Latest Updates

TAGGED:

मारीया कोरिना मचाडोWHO IS MARIA CORINA MACHADMARIA CORINA MACHADNOBEL PEACE PRIZENOBEL PEACE PRIZE 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

सॅमसंगचा दिवाळीपूर्वीच धमाका : भारतात नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन गॅलक्सी M17 5G लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर

दिवाळी 2025 तारीख; जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि नियम

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.