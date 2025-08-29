नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दोन दिवसांच्या जपान दौऱ्यावर आहेत. जपानमध्ये त्यांना 'दारुमा डॉल' ही अनोखी भेट मिळाली आहे. ही बाहुली टोकियोमधील शोरिंजन दारुमा-जी मंदिराचे मुख्य पुजारी रेव्ह. सेशी हिरोसे यांनी पंतप्रधान मोदींना दिली. बाहुलीचं वैशिष्ट्य काय आहे? हे जाणून घ्या.
दारुमा डॉल म्हणजे काय?- दारुमा डॉल ही एक पोकळ असलेली गोल आणि जपानी पारंपारिक बाहुली आहे. झेन बौद्ध धर्माची स्थापना करणारे आणि अनेक जपानी परंपरांना प्रेरणा देणारे भारतीय भिक्षू बोधिधर्म यांच्या अनुकरणानं ती तयार करण्यात आली आहे. ही बाहुली सहसा लाल रंगाची असते. यातून भारतीय भिक्षू बोधिधर्माचं चित्रण होते. बाहुलीचा रंग आणि आकार हा प्रदेशानुसार वेगळा असतो. ही बाहुली चिकाटी आणि शुभेच्छा यांचे प्रतीक म्हणून ओळखली जाते. बहुतेकदा ध्येय निश्चित करणे आणि साध्य करणे हे दर्शवण्यासाठी वापरली जाते.
या बाहुलीचं काय महत्त्व आहे? बाहुली ही भाग्य आणते, असे मानलं जातं. ही बाहुली "सात वेळा पडा, आठ वेळा उठा" या जपानी म्हणीचं प्रतीक आहे. पारंपारिकपणे, जपानी लोक कोणतेही ध्येय निश्चित करण्यापूर्वी एका डोळ्यावर रंग लावतात. त्याच वेळी ते ध्येय साध्य होईपर्यंत दुसरा डोळा रिकामा राहतो. त्यातून तुम्हाला सतत प्रयत्न करण्याची आठवण करून देते.
पुढील १० वर्षांत जपानमधून भारतात १० ट्रिलियन येन गुंतवणुकीचं उद्दिष्ट आम्ही ठेवलं आहे. भारत आणि जपानच्या लघु आणि मध्यम उद्योगांना आणि स्टार्टअप्सना जोडण्यावर विशेष भर दिला जाईल- पंतप्रधान, नरेंद्र मोदी
दारुमा आणि त्याचा भारताशी काय आहे संबंध- दारुमा हे पुस्तक जपानमध्ये दारुमा दैशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कांचीपुरम येथील भारतीय भिक्षू बोधिधर्मावर आधारित आहे. बोधिधर्मानं भिंतीकडे तोंड करून आणि हातपाय दुमडून नऊ वर्षे ध्यान केल्याचं मानलं जातं. त्यामुळे या बाहुलीचा आकार गोल असून बाहुलीला हातपाय आणि डोळे नाहीत.
- पंतप्रधान मोदी हे १५ व्या भारत-जपान वार्षिक शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. त्यांनी आज माजी जपानी पंतप्रधान योशिहिदे सुगा आणि फुमियो किशिदा यांचीही भेट घेतली.
माजी जपानी पंतप्रधानांची मोदींनी घेतली भेट- पंतप्रधान मोदींनी टोकियोमध्ये माजी जपानी पंतप्रधान योशिहिदे सुगा आणि फुमियो किशिदा यांची भेट घेतली. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, माजी जपानी पंतप्रधान योशिहिदे यांच्यासोबत त्यांनी भारत-जपान सहकार्य आणखी मजबूत करण्याच्या मार्गांवर चर्चा केली. पंतप्रधान मोदींनी एक्स मीडिया वरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं, "जपानचे माजी पंतप्रधान आणि जपान-भारत असोसिएशनचे अध्यक्ष योशिहिदे सुगा यांच्यासोबत माझी खूप चांगली भेट झाली. आम्ही भारत-जपानमधील सहकार्य हे पातळीवर आणखी कसे वाढवता येईल यावर चर्चा केली. आमच्या चर्चेत तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, व्यापार, गुंतवणूक आणि इतर क्षेत्रांमध्ये व्यापक सहकार्य निर्माण करण्याच्या विविध पर्यायावर चर्चा झाली." पंतप्रधान मोदींनी फुमियो किशिदा यांच्यासोबत व्यापार, तंत्रज्ञान आणि इतर विषयांवर भारत-जपान द्विपक्षीय भागीदारीच्या प्रगतीवर चर्चा केली.
