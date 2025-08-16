अलास्का : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची बहुचर्चित भेट अखेर अलास्कामध्ये झाली. मागील अनेक दिवसांपासून या भेटीची चर्चा जगभरात होती. ट्रम्प यांनी पुतीन यांचं जोरदार स्वागत केलं. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धाला ३ वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. आता हे युद्ध थांबवण्यासाठी प्रयत्न तीव्र झाले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांना रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध थांबावे असे वाटते.
पुतीन यांचं जंगी स्वागत : जगातील दोन शक्तीशाली देशांचे दोन राष्ट्राध्यक्ष अलास्कामध्ये भेटले आहेत. ट्रम्प यांनी पुतीन यांचं अलास्कामध्ये जोरदार स्वागत केलं. यावेळी दोघांच्या चेहऱयावर हास्य होतं. मिळालेल्या माहितीनुसार, पुतीन यांचं विमान जेव्हा लँड झालं, त्यावेळी त्यांचं स्वागत करण्यासाठी अमेरिकन विमानानं त्यांना सॅल्युट देत बॅाम्ब फोडले. त्यावेळी पुतीन देखील काहीकाळ चकित झाल्याचं व्हिडिओत दिसत आहे.
ट्रम्प-पुतीन यांची पॅाझिटिव्ह बॅाडी लॅग्वेज : डोनाल्ड ट्रम्प आणि पुतीन हे दोघेही आपापल्या खास विमानानं अलास्का येथील विमानतळावर दाखल झाले. त्यानंतर त्या दोघांनीही हस्तांदोलन केलं. यावेळी दोघांच्या चेहऱयावर स्मितहास्य होतं. त्यानंतर दोघांनीही मीडियाच्या कॅमेऱयाला पोझ दिली व दाखवून दिलं आम्ही मित्र आहोत. या दोघांनीही ब्लेझर परिधान करत दोघांनीही लाल रगाची टाय परिधान केली होती. दरम्यान, विमानतळावरुन ट्रम्प हे पुतीन यांना आपल्या कारमध्ये बसवून बैठकीच्या ठिकाणी घेवून गेले.
ट्रम्प आणि पुतीन भेटीचं समीकरण : ट्रम्प आणि पुतीन यांच्या भेटीची जगपातळीवर चर्चा सुरू होती. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धाला आता जवळपास तीन वर्ष पूर्ण होत आहेत. तरी देखील हे युद्ध थांबण्याचं नाव घेत नाही. रशिया आणि युक्रेन दोन्ही देशांकडून युद्धाबाबत कठोर भूमिका घेतली असल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळं हे युद्ध कधी थांबणार? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. अशातच डोनाल्ड ट्रम्प आणि पुतीन यांच्या भेटीनं नवीन समीकरण पुढं येण्याची शक्यता आहे. 'नाटो' देशांना बाजूला करत ट्रम्प यांनी पुतीन यांची भेट घेतली आहे. त्यामुळं एकप्रकारे पुतीन यांचा हा विजय असल्याची चर्चा माध्यमांमध्ये सुरू आहे.
