अँकरेज : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हे 'अलास्का'मध्ये भेटले आहेत. सात वर्षांनंतर दोन्ही नेत्यांमधील या बैठकीचा मुख्य अजेंडा रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवणे हा आहे. अलास्कातील सर्वात मोठे शहर अँकरेज येथील एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन लष्करी तळावर ट्रम्प आणि पुतीन यांची वन टू वन भेट होईल.
ट्रम्प-पुतीन यांची पॅाझिटिव्ह बॅाडी लॅग्वेज : डोनाल्ड ट्रम्प आणि पुतीन हे दोघेही आपापल्या खास विमानानं अलास्का येथील विमानतळावर दाखल झाले. त्यानंतर त्या दोघांनीही हस्तांदोलन केलं. यावेळी दोघांच्या चेहऱयावर स्मितहास्य होतं. त्यानंतर दोघांनीही मीडियाच्या कॅमेऱयाला पोझ दिली व दाखवून दिलं आम्ही मित्र आहोत. या दोघांनीही ब्लेझर परिधान करत दोघांनीही लाल रगाची टाय परिधान केली होती. दरम्यान, विमानतळावरुन ट्रम्प हे पुतीन यांना आपल्या कारमध्ये बसवून बैठकीच्या ठिकाणी घेवून गेले. -
#WATCH | Alaska, USA | US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin exchange greetings in Anchorage, ahead of their talks.— ANI (@ANI) August 15, 2025
Source: Reuters pic.twitter.com/mdGoQe6qqx
ट्रम्प यांच्या भेटीपूर्वी काय म्हणाले पुतीन? : ट्रम्प यांनी एका मुलाखतीत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्यासोबत सामंजस्य करार होईल अशी आशा व्यक्त केली होती. तर पुतीन यांनी म्हटलं आहे की, रशिया-युक्रेन युद्ध समाप्तीसाठी ट्रम्प प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहेत.
ट्रम्प -पुतीन बैठकीला झेलेस्की नाहीत : युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी अलिकडेच ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांची भेट घेतली होती. दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त घोषणापत्रात म्हटले होते की, ट्रम्प आणि पुतीन संभाषणाच्या प्रगतीने एक व्यवहार्य संधी मिळणार आहे. मात्र, पुतीन यांनी ते शांततेसाठी गंभीर आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी पावले उचलावीत. झेलेन्स्की जरी ट्रम्प आणि पुतीन यांच्या बैठकीला नसले तरी त्यांनी सांगितले आहे की, युक्रेनशी संबंधित प्रत्येक गोष्टीचा निर्णय युक्रेनच्या भागीदारीनी घ्यायला हवा.
युक्रेन युद्धावर चर्चा : ट्रम्प यांनी या भेटीवर युक्रेन युद्धासाठी त्वरित सीझफायर मिळवण्याचा उद्देश ठेवला आहे. Reuters नुसार, “आजच सीझफायर पाहायला आवडेल. बैठकीतच शांततेचा पर्याय निवडल्यास मला आनंद होईल," असं ट्रम्प म्हणाले आहेत. रशिया-युक्रेनमध्ये सीझफायर करण्यासाठी दबाव वाढत असल्याची माहिती मिळत आहे. दरम्यान, याआधीच ट्रम्प यांनी पुतीन यांना 'कठोर परिणाम' लागू करण्याची धमकी देखील दिली होती. त्याचंच एक उदाहरण म्हणजे, रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर अमेरिकेने टॅरिफ लागू केले आहे.
