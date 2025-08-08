Essay Contest 2025

ETV Bharat / international

"...तोपर्यंत भारतासोबत कोणतीही व्यापार वाटाघाटी होणार नाही"; डोनाल्ड ट्रम्प यांची आडमुठी भूमिका - DONALD TRUMP RULES OUT TRADE TALKS

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लागू केलाय. तसंच ट्रम्प यांनी आता भारतासोबतच्या व्यापार करारावरही भाष्य केलंय.

Donald Trump Rules Out Trade Talks With India Amid Tariff Dispute
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (AP)
author img

By ANI

Published : August 8, 2025 at 9:08 AM IST

Updated : August 8, 2025 at 9:27 AM IST

2 Min Read

वॉशिंग्टन : अमेरिकेनं भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावल्यानंतर दोन्ही देशांचं वातावरण खराब झालंय. या टॅरिफचा अनेक क्षेत्रांवर परिणाम होणार असल्याचं बोललं जातंय. भारतीय आयातीवरील टॅरिफ दुप्पट करण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयानंतर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितलं की, "जोपर्यंत टॅरिफवरील वाद मिटत नाही, तोपर्यंत भारतासोबत कोणतीही व्यापार वाटाघाटी होणार नाही."

काय म्हणाले डोनाल्ड ट्रम्प? : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, "जोपर्यंत भारतासोबतचा टॅरिफचा वाद मिटत नाही, तोपर्यंत व्यापार करारावर कोणतीही चर्चा होणार नाही." दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधीच लादलेल्या 25 टक्के टॅरिफ व्यतिरिक्त भारतावर अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लादला आहे. अशा प्रकारे, भारतावर एकूण 50 टक्के टॅरिफ लादण्यात आला आहे. यातील 25 टक्के टॅरिफ सात ऑगस्टपासून लागू झाला आहे आणि उर्वरित 25 टक्के टॅरिफ 27 ऑगस्टपासून लागू होणार आहे.

आपत्कालीन आर्थिक उपाययोजनांना समर्थन : बुधवारी व्हाईट हाऊसनं भारतीय वस्तूंवर अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लादण्याचा कार्यकारी आदेश जारी केला. यामुळं एकूण 50% पर्यंत टॅरिफ वाढलाय. ट्रम्प प्रशासनानं राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणाच्या चिंतांचा उल्लेख केलाय, विशेषतः भारताच्या रशियन तेलाच्या चालू आयातीकडंही लक्ष वेधलं. आदेशात असा दावा केला आहे की, "ही आयात थेट असो किंवा मध्यस्थांद्वारे, अमेरिकेसाठी 'असामान्य आणि असाधारण धोका' दर्शवते. तसंच आपत्कालीन आर्थिक उपाययोजनांना समर्थन देते."

भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लागू : अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, सुरुवातीचा 25% टॅरिफ हा 7 ऑगस्टपासून लागू झालाय. अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ 21 दिवसांत लागू होईल. अमेरिकेच्या बंदरांमध्ये प्रवेश करणाऱ्या सर्व भारतीय वस्तूंना हा टॅरिफ लागू होईल. या तारखेच्या आधीच वाहतूक सुरू असलेल्या वस्तूंना सुट देण्यात येणार असल्याचं अमेरिकेनं स्पष्ट केलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं अमेरिकेला प्रत्युत्तर : नवी दिल्लीतील भाषणादरम्यान भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आक्रमकपणे अमेरिकेला उत्तर दिलं आहे. "आर्थिक दबावापुढे आम्ही मागे हटणार नाही. आमच्या शेतकऱ्यांचे हित हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे," असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. "भारत शेतकरी, मच्छीमार आणि दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताशी कधीही तडजोड करणार नाही. मला माहित आहे की आम्हाला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल आणि मी त्यासाठी तयार आहे. भारत त्यासाठी तयार आहे," असा निर्धार पंतप्रधान मोदी यांनी केलाय.

हेही वाचा -

  1. अमेरिकेच्या वाढीव आयातकराचा महाराष्ट्रावर काय परिणाम होणार? मुख्यमंत्र्यांनी घेतली उच्चस्तरीय बैठक
  2. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून दुसऱ्यांदा भारतीय उत्पादनांवर २५ टक्के आयातकर लागू; भारतानं काय दिली प्रतिक्रिया?
  3. "राष्ट्रीय हित जपण्यासाठी आवश्यक पावलं उचलू"; भारतानं अमेरिकेला ठणकावलं, ट्रम्प पुन्हा बरळले

वॉशिंग्टन : अमेरिकेनं भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावल्यानंतर दोन्ही देशांचं वातावरण खराब झालंय. या टॅरिफचा अनेक क्षेत्रांवर परिणाम होणार असल्याचं बोललं जातंय. भारतीय आयातीवरील टॅरिफ दुप्पट करण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयानंतर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितलं की, "जोपर्यंत टॅरिफवरील वाद मिटत नाही, तोपर्यंत भारतासोबत कोणतीही व्यापार वाटाघाटी होणार नाही."

काय म्हणाले डोनाल्ड ट्रम्प? : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, "जोपर्यंत भारतासोबतचा टॅरिफचा वाद मिटत नाही, तोपर्यंत व्यापार करारावर कोणतीही चर्चा होणार नाही." दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधीच लादलेल्या 25 टक्के टॅरिफ व्यतिरिक्त भारतावर अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लादला आहे. अशा प्रकारे, भारतावर एकूण 50 टक्के टॅरिफ लादण्यात आला आहे. यातील 25 टक्के टॅरिफ सात ऑगस्टपासून लागू झाला आहे आणि उर्वरित 25 टक्के टॅरिफ 27 ऑगस्टपासून लागू होणार आहे.

आपत्कालीन आर्थिक उपाययोजनांना समर्थन : बुधवारी व्हाईट हाऊसनं भारतीय वस्तूंवर अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लादण्याचा कार्यकारी आदेश जारी केला. यामुळं एकूण 50% पर्यंत टॅरिफ वाढलाय. ट्रम्प प्रशासनानं राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणाच्या चिंतांचा उल्लेख केलाय, विशेषतः भारताच्या रशियन तेलाच्या चालू आयातीकडंही लक्ष वेधलं. आदेशात असा दावा केला आहे की, "ही आयात थेट असो किंवा मध्यस्थांद्वारे, अमेरिकेसाठी 'असामान्य आणि असाधारण धोका' दर्शवते. तसंच आपत्कालीन आर्थिक उपाययोजनांना समर्थन देते."

भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लागू : अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, सुरुवातीचा 25% टॅरिफ हा 7 ऑगस्टपासून लागू झालाय. अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ 21 दिवसांत लागू होईल. अमेरिकेच्या बंदरांमध्ये प्रवेश करणाऱ्या सर्व भारतीय वस्तूंना हा टॅरिफ लागू होईल. या तारखेच्या आधीच वाहतूक सुरू असलेल्या वस्तूंना सुट देण्यात येणार असल्याचं अमेरिकेनं स्पष्ट केलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं अमेरिकेला प्रत्युत्तर : नवी दिल्लीतील भाषणादरम्यान भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आक्रमकपणे अमेरिकेला उत्तर दिलं आहे. "आर्थिक दबावापुढे आम्ही मागे हटणार नाही. आमच्या शेतकऱ्यांचे हित हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे," असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. "भारत शेतकरी, मच्छीमार आणि दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताशी कधीही तडजोड करणार नाही. मला माहित आहे की आम्हाला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल आणि मी त्यासाठी तयार आहे. भारत त्यासाठी तयार आहे," असा निर्धार पंतप्रधान मोदी यांनी केलाय.

हेही वाचा -

  1. अमेरिकेच्या वाढीव आयातकराचा महाराष्ट्रावर काय परिणाम होणार? मुख्यमंत्र्यांनी घेतली उच्चस्तरीय बैठक
  2. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून दुसऱ्यांदा भारतीय उत्पादनांवर २५ टक्के आयातकर लागू; भारतानं काय दिली प्रतिक्रिया?
  3. "राष्ट्रीय हित जपण्यासाठी आवश्यक पावलं उचलू"; भारतानं अमेरिकेला ठणकावलं, ट्रम्प पुन्हा बरळले
Last Updated : August 8, 2025 at 9:27 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA US TARIFF DISPUTEUS TRADE TALKS WITH INDIAडोनाल्ड ट्रम्प भारत व्यापार करारभारत अमेरिका टॅरिफ वादDONALD TRUMP RULES OUT TRADE TALKS

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.