वॉशिंग्टन : अमेरिकेनं भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावल्यानंतर दोन्ही देशांचं वातावरण खराब झालंय. या टॅरिफचा अनेक क्षेत्रांवर परिणाम होणार असल्याचं बोललं जातंय. भारतीय आयातीवरील टॅरिफ दुप्पट करण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयानंतर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितलं की, "जोपर्यंत टॅरिफवरील वाद मिटत नाही, तोपर्यंत भारतासोबत कोणतीही व्यापार वाटाघाटी होणार नाही."
काय म्हणाले डोनाल्ड ट्रम्प? : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, "जोपर्यंत भारतासोबतचा टॅरिफचा वाद मिटत नाही, तोपर्यंत व्यापार करारावर कोणतीही चर्चा होणार नाही." दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधीच लादलेल्या 25 टक्के टॅरिफ व्यतिरिक्त भारतावर अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लादला आहे. अशा प्रकारे, भारतावर एकूण 50 टक्के टॅरिफ लादण्यात आला आहे. यातील 25 टक्के टॅरिफ सात ऑगस्टपासून लागू झाला आहे आणि उर्वरित 25 टक्के टॅरिफ 27 ऑगस्टपासून लागू होणार आहे.
आपत्कालीन आर्थिक उपाययोजनांना समर्थन : बुधवारी व्हाईट हाऊसनं भारतीय वस्तूंवर अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लादण्याचा कार्यकारी आदेश जारी केला. यामुळं एकूण 50% पर्यंत टॅरिफ वाढलाय. ट्रम्प प्रशासनानं राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणाच्या चिंतांचा उल्लेख केलाय, विशेषतः भारताच्या रशियन तेलाच्या चालू आयातीकडंही लक्ष वेधलं. आदेशात असा दावा केला आहे की, "ही आयात थेट असो किंवा मध्यस्थांद्वारे, अमेरिकेसाठी 'असामान्य आणि असाधारण धोका' दर्शवते. तसंच आपत्कालीन आर्थिक उपाययोजनांना समर्थन देते."
भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लागू : अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, सुरुवातीचा 25% टॅरिफ हा 7 ऑगस्टपासून लागू झालाय. अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ 21 दिवसांत लागू होईल. अमेरिकेच्या बंदरांमध्ये प्रवेश करणाऱ्या सर्व भारतीय वस्तूंना हा टॅरिफ लागू होईल. या तारखेच्या आधीच वाहतूक सुरू असलेल्या वस्तूंना सुट देण्यात येणार असल्याचं अमेरिकेनं स्पष्ट केलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं अमेरिकेला प्रत्युत्तर : नवी दिल्लीतील भाषणादरम्यान भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आक्रमकपणे अमेरिकेला उत्तर दिलं आहे. "आर्थिक दबावापुढे आम्ही मागे हटणार नाही. आमच्या शेतकऱ्यांचे हित हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे," असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. "भारत शेतकरी, मच्छीमार आणि दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताशी कधीही तडजोड करणार नाही. मला माहित आहे की आम्हाला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल आणि मी त्यासाठी तयार आहे. भारत त्यासाठी तयार आहे," असा निर्धार पंतप्रधान मोदी यांनी केलाय.
