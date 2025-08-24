मॉस्को - रशियाच्या कुर्स्क अणुऊर्जा प्रकल्पावर युक्रेनने ड्रोन हल्ला केल्यानंतर आग लागली. या हल्ल्यात एका ट्रान्सफॉर्मरचं नुकसान झालं आणि त्याच्या एका अणुभट्टीचं उत्पादन ५० टक्क्यांनी कमी झालं, असं अनाडोलू एजन्सीनं प्लांटच्या प्रेस सेवेचा हवाला देत वृत्त दिलं आहे. अनाडोलू एजन्सीने दिलेल्या वृत्तानुसार, प्लांटने टेलिग्रामवर घोषणा केली की रशियन हवाई संरक्षण दलांनी मध्यरात्री (स्थानिक वेळेनुसार) ड्रोनला अडवले आणि त्यामुळे घटनास्थळी स्फोट झाला. कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. स्फोटामुळे आग लागली मात्र ती त्वरित नियंत्रणात आणण्यात आली परंतु सहाय्यक ट्रान्सफॉर्मरला नुकसान झालं. ज्यामुळे युनिट 3 अर्ध्या क्षमतेने कार्यरत असल्याचे अनाडोलू एजन्सीने वृत्त दिलं.
या प्रकल्पातील युनिट 4 ची नियोजित देखभाल सुरू आहे, तर युनिट 1 आणि 2 सध्या वीज निर्मिती करत नाहीत, असं निवेदनात म्हटलं आहे. अधिकाऱ्यांचा हवाला देत, अनाडोलू एजन्सीनं हे वृत्त दिलं आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अणु निरीक्षक, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी (IAEA) यांनी "लष्करी हल्ल्यामुळे" आग लागल्याचं वृत्त मान्य केलं आहे. तर IAEA चे महासंचालक राफेल ग्रोसी यांनी "प्रत्येक अणु सुविधा नेहमीच संरक्षित केली पाहिजे" यावर भर दिला आहे.
"रशियामधील कुर्स्क एनपीपीमधील ट्रान्सफॉर्मरला लष्करी हल्ल्यामुळे आग लागल्याच्या मीडिया रिपोर्ट्सची IAEA ला माहिती आहे. IAEA ला या बातम्यांची स्वतंत्र पुष्टी नसली तरी, डीजी राफेल ग्रोसी यांनी X वरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की "प्रत्येक अणु सुविधा नेहमीच संरक्षित केली पाहिजे" यावर जोर दिला आहे. "IAEA देखरेख कुर्स्क एनपीपीजवळ सामान्य रेडिएशन पातळीची पुष्टी करते; "अॅक्सिलरी ट्रान्सफॉर्मरच्या नुकसानीमुळे अणुभट्टी युनिटची वीज कमी झाली, परंतु आग विझली आणि कोणीही जखमी झालं नाही," असं रशियाने दुसऱ्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
अनाडोलू एजन्सीने रशियन संरक्षण मंत्रालयाचा हवाला देत म्हटलं आहे की, देशाच्या सैन्यानं कुर्स्क आणि क्रिमियासह १३ प्रदेशांमध्ये रात्री युक्रेनचे ९५ ड्रोन पाडले. कुर्स्कचे गव्हर्नर अलेक्झांडर खिन्श्तेन यांनी टेलिग्रामवर इशारा दिला की, अशा सुविधांवरील हल्ल्यांमुळे गंभीर अणु सुरक्षा धोके निर्माण होतात आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन होते. अनाडोलू एजन्सीने वृत्त दिले आहे की, युक्रेनियन अधिकाऱ्यांनी अद्याप या घटनेला प्रतिसाद दिलेला नाही. रशियातील सर्वात मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक असलेला कुर्स्क अणुऊर्जा प्रकल्प, मध्य संघीय जिल्ह्यातील १९ प्रदेशांना वीज पुरवतो आणि कुर्स्क शहराच्या पश्चिमेस सुमारे ४० किलोमीटर अंतरावर आणि युक्रेनियन सीमेपासून सुमारे ९३ किलोमीटर अंतरावर आहे.