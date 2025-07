ETV Bharat / international

रशियात 8 रिश्टर तीव्रतेचा भूकंप, हवामान संस्थेकडून जपानमध्ये त्सुनामीचा इशारा - TSUNAMI 2025

Published : July 30, 2025 at 9:23 AM IST | Updated : July 30, 2025 at 9:37 AM IST

टोकियो- रशियाच्या कामचटका द्वीपकल्पाजवळ आज 8.0 रिश्टर स्केलचा शक्तीशाली भूकंप झाला. जपानच्या हवामान संस्थेनं त्सुनामीचा इशारा जारी केला आहे. त्सुनामीच्या लाटा उत्तर जपानी किनाऱ्यावर पोहोचणार असल्याचं या संस्थेनं म्हटलं आहे. 3 मीटरपर्यंत त्सुनामीचा धोका- जपानच्या हवामान संस्थेनं जपानच्या पॅसिफिक किनाऱ्यावर 3 मीटरपर्यंत त्सुनामीचा इशारा दिला. जपानच्या सरकारी टेलिव्हिजननुसार, भूकंपाचा केंद्रबिंदू होक्काइडोपासून सुमारे 250 किलोमीटर (160 मैल) अंतरावर होता. वीज पुरवठा खंडित, मोबाईल फोन सेवा विस्कळीत- रशियातील वृत्तसंस्थेनुसार, भूकंपामुळे पेट्रोपाव्लोव्स्क-कामचत्स्कीमध्ये लोकांमध्ये भीती पसरली आहे. अनेक लोक शूज किंवा कपडे न घालता रस्त्यावर धावताना दिसले. भूकंपाच्या धक्क्यानं अनेक घरामध्ये काचा फुटल्या आहेत. रस्त्यावर गाड्या हलतानाचे व्हिडिओ समोर आले आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कामचत्का प्रदेशाच्या राजधानीतही वीज पुरवठा खंडित झाला. त्याचबरोबर मोबाईल फोन सेवा बंद झाल्यानं नागरिक त्रस्त झाले आहेत.

