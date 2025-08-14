वॉशिंग्टन डीसी : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाला इशारा दिला आहे. युक्रेनबरोबर सुरू असलेलं युद्ध थांबवा अन्यथा गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशा स्वरुपाचा गर्भित इशारा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी केनडी सेंटर इथं माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला, त्यावेळी त्यांनी हा इशारा दिला आहे. विशेष म्हणजे रशिया आणि युक्रेन युद्धासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बायडन यांना जबाबदार धरलं आहे.
काय म्हणाले डोनाल्ड ट्रम्प : रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन यांनी शुक्रवारी बैठकीनंतर युक्रेनबरोबरचं युद्ध थांबवलं नाही, तर काय होईल, याबाबतचा प्रश्न यावेळी एका माध्यम प्रतिनिधींनी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना विचारला. यावेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, "जर रशियानं युक्रेनबरोबरचं युद्ध थांबवलं नाही, तर त्यांना गंभीर परिणाम भोगावे लागतील," असं ट्रम्प यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाला इशारा दिल्यामुळे रशिया आणि युक्रेन यांच्यामधील युद्ध आणखी चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प आणि व्लादिमीर पुतिन यांच्यात बैठक : रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्ध सुरू आहे. या युद्धावर आतापर्यंत कोणताही तोडगा निघालेला नाही. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध थांबवण्यासाठी अनेक देशांनी प्रयत्न केले. मात्र त्यांच्यातील युद्ध थांबवण्यात कोणत्याही देशाला यश आलं नाही. त्यातच आता 15 ऑगस्टला अलास्का इथं डोनाल्ड ट्रम्प आणि व्लादिमीर पुतिन यांच्यात बैठक होणार आहे. या बैठकीत रशिया युक्रेन युद्धावर काहीतरी तोडगा निघेल, अशी इतर देशांना आशा आहे. मात्र त्याअगोदरचं अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाला गर्भित इशारा दिला आहे. या दोन नेत्यांमध्ये होत असलेली अलास्काची बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.
हेही वाचा :
- मुदत संपण्याला काही तास असतानाच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काढला आदेश, चीनचा काय होणार फायदा?
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 'टॅरिफ वॉर'च्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांना भेटणार, संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहणार
- "काही लोकांना जगाचे मालक असल्यासारखं वाटतं"- नाव न घेता राजनाथ सिंह यांचा ट्रम्प यांना टोला