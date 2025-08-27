ETV Bharat / international

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आजपासून (२७ ऑगस्ट) भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के आयातशुल्क लावण्याची घोषणा केली. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागानं या संदर्भात नोटीस जारी केली.

संग्रहित- अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Source- AP)
वॉशिंग्टन: अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभानं भारतीय वस्तुंवर लादण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त आयातशुल्काबाबत नोटीस जारी केली आहे. नोटीसमध्ये म्हटलं की, अमेरिका २७ ऑगस्ट रोजी रात्री १२:०१ वाजल्यापासून भारतीय वस्तूंवर अतिरिक्त २५ टक्के कर लादणार आहे. भारतीय वस्तुंवरील एकूण आयातशुल्क ५० टक्के असणार आहे.

जर भारतीय वस्तू निर्धारित वेळेनंतर म्हणजे आज रात्री बारा वाजल्यानंतर अमेरिकेत आल्यास त्यावर नवीन कर दर लागू होणार आहे. भारतीय वस्तुंवर अतिरिक्त आयातशुल्क लादण्यामागे अमेरिकेचं बदलले व्यापार धोरण आहे. भारत रशियाकडून सातत्यानं क्रूड ऑईल खरेदी करत आहे. भारतानं रशियाकडून क्रूड ऑईल खरेदी करू नये, तर ते अमेरिकेकडून खरेदी करावं अशी ट्रम्प सरकारची इच्छा आहे.

आयातशुल्काचा काय परिणाम होणार?अमेरिकेकडून भारतीय कपड्यांवर फक्त ९ टक्के आयातशुल्क लावले जात होते. पण, आता एकूण आयातशुल्क ५९ टक्के होणार आहे. तयार कपड्यांवर पूर्वी १३.९ टक्के आयातशुल्क लावण्यात येत होते. मात्र, आज रात्री बारा वाजल्यापासून आजपासून तयार कपड्यांवर एकूण आयातशुल्क ६३.९ टक्के होणार आहे. नवीन आयातशुल्क लागू केल्यानं भारतामधून अमेरिकेत होणाऱ्या निर्यातीवर मोठा परिणाम होईल. याशिवाय भारतामधून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या स्टील, अॅल्युमिनियम आणि तांब्यावरील आयातशुल्क वाढणार आहे. यापूर्वी या धातूंवर केवळ १.७ टक्के आयातशुल्क अमेरिकेकडून लादण्यात आले होते. ते आजपासून ५१.७ टक्के होणार आहे. यापूर्वी फर्निचर आणि गाद्यांवर २.३ टक्के आयातशुल्क लादण्यात आले होते. ते आजपासून ५२.३ टक्के होणार आहे.

या क्षेत्रातील उत्पादनांवर अतिरिक्त आयातशुल्क नाही- ट्रम्प प्रशासनानं भारतामधून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या स्मार्टफोन आणि औषधांवर कोणत्याही प्रकारचे आयातशुल्क न लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी येत्या काळात या क्षेत्रांवरही अतिरिक्त आयातशुल्क लादले जाईल, असा इशारा दिला. अमेरिकेने ७ ऑगस्ट रोजी भारतीय उत्पादनांवर २५ टक्के आयातशुल्क लादलं आहे. भारतानं रशियाकडून क्रूड ऑईल आणि सैन्यदलाचे उपकरणे खरेदी केल्याबद्दल दंड म्हणून २७ ऑगस्टपासून अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क जाहीर केलं आहे. यापूर्वी अमेरिकनं ब्राझीलवरदेखील ५० टक्के आयातशुल्क लादलं आहे.

कशामुळे भारतावर लादले आयातशुल्क?व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला भारतावर लादण्यात आलेल्या आयातशुल्काबाबत भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यांनी सांगितले होतं की रशिया आणि युक्रेनमधील संघर्ष संपवण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर आयातशुल्क लादले आहेत. रशियाकडून क्रूड ऑईल खरेदी विकून भारतानं नफा कमावल्याचा अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसंट यांनी आरोप केला होता.

आयातशुल्काबाबत भारताची काय आहे भूमिका- पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेकडून लादण्यात येणाऱ्या आयातशुल्काबाबत अप्रत्यक्षपणे भूमिका स्पष्ट केली. ७९ व्या स्वातंत्र्यदिनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात त्यांनी सांगितले की, भारत शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी बांधील आहे. सरकार कधीही झुकणार नाही. आपल्या देशातील अन्न पुरवठादारांनी आपल्याला स्वावलंबी बनवलं आहे. शेतकरी, पशुपालक आणि मच्छीमार यांना देशाचे सर्वात मोठे प्राधान्य आहे. या लोकांशी संबंधित कोणत्याही धोरणाचे समर्थन केलं जाणार नाही. ते हानिकारक आहे.

