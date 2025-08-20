वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियानं युक्रेन वाद जास्त वाढवू नये म्हणून भारतावर कर लादले आहेत, असं अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी मंगळवारी सांगितले. ट्रम्प यांनी पहिल्यांदाच भारतावर 25 टक्के कर लादला आणि नंतर अतिरिक्त कर जोडून तो 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवला. कॅरोलिन लेविट यांनी पत्रकार परिषद घेतलीय, त्यावेळी ते बोलत होते. लेविट म्हणाले की, निर्बंधांमागील हेतू रशियावर अतिरिक्त दबाव आणणे हा आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे युद्ध संपवण्यासाठी जनतेवर प्रचंड दबाव टाकलाय. तुम्ही पाहिल्याप्रमाणे त्यांनी भारतावर निर्बंध लादलेत आणि इतर पावलं उचललीत. त्यांना हे युद्ध संपलेले पाहायचं असल्याचं त्यांनी आधीच स्पष्ट केलंय.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांबरोबरचा त्यांचा आतापर्यंतचा सर्वोत्तम संवाद : यापूर्वी ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की यांची भेट घेतली. यामध्ये ट्रम्प यांनी युक्रेनमधील युद्ध संपवण्यासाठी पुतिन यांच्यासोबत त्रिपक्षीय बैठकीची इच्छा व्यक्त केली. ट्रम्प म्हणाले की, त्यांचा दिवस खूप यशस्वी झाला, तर झेलेन्स्की म्हणाले की, हा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांबरोबरचा त्यांचा आतापर्यंतचा सर्वोत्तम संवाद होता. लेविट पुढे म्हणाले की, ट्रम्प शक्य तितक्या लवकर शांतता प्रस्थापित करू इच्छितात. 'राष्ट्रपती पुढे जाऊ इच्छितात आणि हे युद्ध लवकरात लवकर संपवू इच्छितात. नाटो सरचिटणीसांसह सर्व युरोपीय नेते व्हाईट हाऊस सोडत आहेत. हे सर्वजण सहमत आहेत की, हे एक उत्तम पहिले पाऊल आहे. हे दोन्ही नेते एकत्र बसतील ही चांगली गोष्ट आहे आणि राष्ट्राध्यक्षांनाही अशीच अपेक्षा आहे.'
Press Secretary Karoline Leavitt Briefs Members of the Media, Aug. 19, 2025 https://t.co/xcjaSvdfpt— The White House (@WhiteHouse) August 19, 2025
जर तेव्हा ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष असते तर युद्ध कधीच झाले नसते : लेविट पुढे म्हणाले, 'मी तुम्हाला खात्री देतो की, अमेरिकन सरकार आणि ट्रम्प प्रशासन रशिया आणि युक्रेन या दोघांबरोबर द्विपक्षीय चर्चा शक्य करण्यासाठी काम करीत आहेत.' शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ट्रम्पच्या अथक प्रयत्नांमुळे युरोपीय नेते पुतिन यांच्याशी झालेल्या भेटीनंतर 48 तासांच्या आत व्हाईट हाऊसमध्ये उपस्थित राहू शकले. अलास्कामध्ये ट्रम्प आणि पुतिन यांच्या भेटीनंतर लगेचच युरोपीय नेत्यांना संपूर्ण प्रकरणाची माहिती देण्यात आली. परिणामी, युरोपीय नेते ट्रम्प यांना भेटण्यासाठी ताबडतोब अमेरिकेत पोहोचले. एका पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नावर लेविट यांनी पुन्हा सांगितले की, जर तेव्हा ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष असते तर युद्ध कधीच झाले नसते.
हेही वाचाः
डोनाल्ड ट्रम्प आणि व्लादिमीर पुतीन बैठक; रशिया युक्रेन युद्धावर तोडगा नाहीच, पुतीन ट्रम्पला म्हणाले 'आता मॉस्कोत या'
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्लादिमीर पुतीन यांचं केलं जंगी स्वागत; अमेरिकेच्या विमानांनी दिला सॅल्यूट, दोघांनीही कार केली शेयर