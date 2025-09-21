ETV Bharat / international

अमेरिका एच1बी व्हिसा; अमेरिकन व्हिसासाठी 88 लाख भरावे लागणार: आता व्हाईट हाऊसनं केला मोठा खुलासा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच1बी व्हिसा शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. याबाबत फक्त नवीन व्हिसासाठीच शुल्क आकारलं जाणार असल्याची माहिती व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्यानं दिली.

Donald Trump On H1Bi Visa
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 21, 2025 at 1:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच1बी व्हिसा शुल्क वाढवल्यानं मोठा गदारोळ सुरू आहे. यामुळे भारतीयांना अमेरिकेत जाण्याचा रस्ता खडतर झाला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हिसा शुल्क वाढवल्यानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर विरोधकांकडून टीका करण्यात येत आहे. मात्र एच1बी व्हिसावरुन आता अमेरिकेतील व्हाऊट हाऊस प्रशासनानं स्पष्टीकरण दिलं आहे. केवळ नवीन व्हिसा काढणाऱ्यांनाच 88 लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. या अगोदर अमेरिकेत असलेल्या नागरिकांना या नवीन व्हिसा धोरणाचा फटका या अगोदर अमेरिकेत असलेल्या व्हिसाधारकांना बसणार नाही.

व्हाईट हाऊसनं दिलं नवीन व्हिसा धोरणावर स्पष्टीकरण : अमेरिकेत काम करणाऱ्या हजारो भारतीय व्यावसायिकांसह नोकरदारांना डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनानं दिलासा दिला आहे. एच1बी व्हिसासाठीची नवीन 1,00,000 डॉलर्सची फी सध्याच्या व्हिसा धारकांना लागू होत नाही. ही फी फक्त नवीन व्हिसा अर्जांसाठी भरावी लागणार आहे. व्हाईट हाऊसनं शनिवारी याबाबत स्पष्ट माहिती दिली. कुशल तंत्रज्ञान कामगारांसाठीच्या व्हिसावरील नवीन 100,000 डॉलर्सची फी फक्त नवीन अर्जदारांना लागू होते. सध्याच्या व्हिसा धारकांना ती लागू होत नाही, असं यावेळी व्हाईट हाऊसच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली एच1बी व्हिसा शुल्क वाढीची घोषणा : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी एच1बी व्हिसा शुल्क अगोदर 85 हजार होते. मात्र आता या शुल्कात वाढ होऊन ते 88 लाख रुपये झाल्याचं जाहीर केलं. यावेळी त्यांच्या समवेत वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांची उपस्थिती होती. मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या घोषणेनंतर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली. त्यामुळे दुसऱ्याच दिवशी व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी आपल्या सोशल माध्यमांवर याबाबतची माहिती दिली. "ज्यांच्याकडे आधीच एच-१बी व्हिसा आहे आणि सध्या देशाबाहेर आहेत त्यांना पुन्हा प्रवेश करण्यासाठी 100,000 डॉलर्स आकारले जाणार नाहीत," असं व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी सोशल माध्यमांवरील पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे. "ही फी फक्त नवीन व्हिसासाठी लागू करण्यात आली आहे. नूतनीकरणासाठी किंवा सध्याच्या व्हिसा धारकांना नाही."

हेही वाचा :

  1. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा नवा डाव; आता एच१ बी व्हिसासाठी 85 हजांराऐवजी द्यावे लागणार ८८ लाख रुपये ? भारतीयांच्या अडचणी वाढणार
  2. ट्रम्प-शी जिनपिंग फोन कॉल : टिकटॉक कराराला मंजुरी, अमेरिकेत ॲप सुरू राहणार
  3. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचा पीएम मोदींना फोन, 75व्या वाढदिवसानिमित्त खास शुभेच्छा; टॅरिफ आणि व्यापार कराराचं काय ?

For All Latest Updates

TAGGED:

DONALD TRUMPRELIEF FOR INDIANS IN USअमेरिका एच1बी व्हिसाराष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पDONALD TRUMP ON H1BI VISA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.