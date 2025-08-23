ETV Bharat / international

झेलेन्स्की-पुतिन भेटणार नाहीत, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या युद्ध थांबवण्याच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का! - RUSSIA UKRAINE WAR

पुतीन-झेलेन्स्की यांच्यातील बैठक होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण जोपर्यंत युक्रेन रशियाच्या दिर्घकालीन मागण्या मान्य करणार नाही, तोपर्यंत पुतिन झेलेन्स्की यांना भेटणार नसल्याचं रशियन अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

Putin And Zelenskyy
झेलेन्स्की-पुतिन (AP)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 23, 2025 at 1:12 PM IST

नवी दिल्ली : युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की आणि रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यातील बहुचर्चित बैठक होण्याची शक्यता असल्याचं बोललं जात आहे. कारण शुक्रवारी एका उच्चपदस्थ रशियन अधिकाऱ्यानं स्पष्ट केलं की, 'युक्रेनियन जोपर्यंत मॉस्कोच्या काही दीर्घकालीन मागण्या मान्य करत नाहीत, तोपर्यंत पुतिन झेलेन्स्की यांना भेटणार नाहीत'.

दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी हा एक मोठा धक्का आहे. कारण ते बऱ्याच काळापासून दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. तसेच, ट्रम्प यांनी शुक्रवारी असं म्हटलं होतं की, पुतिन आणि झेलेन्स्की यांच्यात बैठक आयोजित करणं हे 'तेल आणि व्हिनेगर मिसळण्याइतकंच कठीण' आहे. ते वॉशिंग्टन येथे पत्रकारांशी बोलत होते.

'पुतिन-झेलेन्स्की यांच्यात एकमत नाही' : यावेळी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले की, "रशिया आणि युक्रेनमधील सुरू असलेलं युद्ध संपवण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. या दोन्ही नेत्यांना एकत्र आणणं कठीण आहे, कारण त्यांचे विचार आणि परिस्थिती पूर्णपणे भिन्न आहेत. अगदी तेल आणि व्हिनेगरसारखं, जे सहजपणे एकमेकांमध्ये मिसळत नाहीत".

रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवणं सर्वात कठीण काम : पुतिन आणि झेलेन्स्की यांनी एकत्र येऊन हे युद्ध संपवावं, अशी अपेक्षादेखील ट्रम्प यांनी व्यक्त केली. ट्रम्प यांनी सांगितलं की, "दोन्ही नेत्यांनी भेटून हे युद्ध थांबवावं, अशी माझी प्रामाणिक इच्छा आहे. दर आठवड्याला सुमारे 7,000 लोक मरत आहेत, हे अत्यंत मूर्खपणाचं आणि दु:खद आहे. मी यापूर्वी 7 युद्धं थांबवली आहेत, पण हे युद्ध थांबवणं सर्वात कठीण ठरत आहे."

पुढे ट्रम्प यांनी आरोप केला की, दोन्ही बाजू शांतता चर्चांमध्ये पूर्णपणे प्रामाणिक नाहीत. त्यांनी इशारा दिला की, जर रशियानं युद्ध संपवण्यात अडथळा आणण्याचं काम केलं, तर ते रशियन तेलावर 25 ते 50 टक्के इतका मोठा कर लादू शकतात.

दरम्यान, ट्रम्प यांनी असंही स्पष्ट केलं की, त्यांना या शांतता चर्चांमध्ये सहभागी व्हायची इच्छा आहे, परंतु त्याआधी दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांशी थेट संवाद साधावा. ते म्हणाले, "मला हे युद्ध लवकरात लवकर संपवायचं आहे. पण जर दोन्ही बाजूंनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले नाहीत, तर मला काही कठोर पावलं उचलावी लागतील."

'स्पष्ट अजेंडा असल्याशिवाय भेट नाही' : दुसरीकडे, रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी सांगितलं की, राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आपल्या युक्रेनियन समकक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांना भेटण्यासाठी तयार आहेत. मात्र यासाठी एक ठोस आणि स्पष्ट अजेंडा असावा लागेल. जो सध्या तरी अस्तित्वात नाही.

