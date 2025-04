ETV Bharat / international

टॅरिफमुळं जगभरात मंदीची भीती; डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले "...तोपर्यंत मागे हटणार नाही" - DONALD TRUMP ON TARIFFS

डोनाल्ड ट्रम्प ( AP Photo )

वॉशिंग्टन (अमेरिका) : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ निर्णयामुळं जगभरातील बाजार कोसळत आहेत. दरम्यान, ट्रम्प म्हणाले की, जोपर्यंत इतर देश अमेरिकेसोबतचा व्यापार अधिक संतुलित करण्यास सहमती देत ​​नाहीत, तोपर्यंत ते आयातीवर नवीन शुल्क लावण्याच्या निर्णयापासून मागे हटणार नाहीत. या निर्णयामुळं जागतिक वित्तीय बाजार हादरले आहेत आणि मंदीची भीती निर्माण झाली. बाजार घसरण्याची इच्छा नाही : 'एअर फोर्स वन'वर पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी टॅरिफची तुलना औषधाशी केली. "काहीतरी अप्रिय परंतु समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी (टॅरिफ धोरण) आवश्यक आहे. बाजार घसरण्याची इच्छा नाही, परंतु अल्पकालीन तोट्याचीही मला चिंता नाही," असं डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय बाजार घसरत असतानाच ट्रम्प यांची ही टिप्पणी आली. ट्रम्प यांच्या या विधानानंतर जागतिक बाजार आणखी घसरण्याची शक्यता आहे. अमेरिका यापुढे व्यापार तूट स्वीकारणार नाही : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सल्लागारांनी सांगितलं की, "50 हून अधिक देशांनी टॅरिफ टाळण्याच्या आशेने वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत. युरोपियन, आशियाई सर्वजण करार करण्यास उत्सुक आहेत. अमेरिका यापुढे व्यापार तूट स्वीकारणार नाही. एकतर आम्ही तोडू, किंवा नफा कमवू."

