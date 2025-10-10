ETV Bharat / international

फिलिपिन्समध्ये 7.3 रिश्टर स्केलचा भूकंप, त्सुनामीचा इशारा जारी

फिलिपिन्समधील मिंडानाओ भागात आज सकाळी जोरदार भूकंप झाला. या भूकंपाची तीव्रता 7.3 रिश्टर स्केल इतकी नोंदवली गेली आहे.

Earthquake in Philippines
फिलिपिन्समध्ये भूकंप (संग्रहीत फोटो) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 10, 2025 at 10:38 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मनिला : फिलिपिन्समधील मिंडानाओ भागात आज शुक्रवारी सकाळी जोरदार भूकंप झाला आहे. या भूकंपाची तीव्रता 7.3 रिश्टर स्केल इतकी नोंदवली गेली आहे. या भूकंपानंतर स्थानिक भूकंप विज्ञान संस्था फिवोल्क्सने सुनामीचा इशारा जारी केला आहे. समुद्र किनाऱ्यालगत राहणाऱ्या नागरिकांना तत्काळ सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

प्राथमिक माहितीनुसार, कोणतीही मोठी हानी झाल्याची माहिती समोर आलेली नाही, पण इतक्या तीव्र भूकंपामुळे लोक घाबरून घराबाहेर धावले. मृतांची किंवा जखमींची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. हा भूकंप मिंडानाओ आणि आजूबाजूच्या भागांसाठी एक गंभीर इशारा आहे, कारण हे क्षेत्र भूकंपसदृश सक्रिय विभागात गणलं जातं. स्थानिक प्रशासनानं नुकसान झालेल्या भागांमध्ये मदत आणि बचाव कार्य सुरू केलं आहे. प्राधान्यक्रमाने रुग्णालयं, रस्ते आणि गंभीररित्या प्रभावित इमारतींसाठी मदत दिली जात आहे.

शक्तिशाली भूकंप फिलिपिन्ससाठी धोकादायक : 7.3 तीव्रतेचा भूकंप अत्यंत शक्तिशाली असतो, ज्यामुळे केवळ इमारती कोसळत नाहीत, तर रस्त्यांचंही प्रचंड नुकसान होते आणि लोकांना गंभीर दुखापती किंवा जीवितहानी होण्याची शक्यता असते.

त्सुनामीचा धोका : विशेष म्हणजे, या भागातील भूकंपाचं केंद्र अनेकदा समुद्राखाली असते, त्यामुळे येथे त्सुनामीचा मोठा धोका देखील असतो. भूकंपामुळे समुद्रतळात झालेल्या हालचालींमुळे प्रचंड मोठ्या लाटा निर्माण होऊ शकतात, ज्या किनारपट्टीलगतच्या भागांना मोठी हानी करू शकतात. समुद्रकिनाऱ्यावर वसलेली अनेक मोठी शहरं आणि गावं या लाटांच्या प्रभावाखाली येऊ शकतात. यामुळे मानवी आणि आर्थिक नुकसान आणखी वाढू शकते.

फिलिपिन्सची घनदाट लोकसंख्या आणि प्रमुख शहरं समुद्रकिनाऱ्याजवळ वसलेली असल्यानं या सर्व गोष्टी भूकंपीय धोक्याला अधिक गंभीर बनवतात. अशा भूकंपांमध्ये केवळ जीवितहानीच होत नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होते.

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

EARTHQUAKE IN PHILIPPINESफिलिपिन्स मिंडानाओ भूकंपभूकंप बातमीTSUNAMI WARNING MINDANAO EARTHQUAKEPHILIPPINES MINDANAO EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.