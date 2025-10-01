फिलिपिन्समध्ये भीषण भूकंप, अनेक इमारती कोसळल्या; आतापर्यंत 60 जणांचा मृत्यू, आकडा वाढण्याची भीती
फिलिपिन्समध्ये मंगळवारी 6.9 रिश्टर स्केल तीव्रतेच्या भूकंपाचा धक्का बसला. या भूकंपामुळे अनेक भागात मोठं नुकसान झालं आहे. या नैसर्गिक आपत्तीत अनेक इमारती पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळल्या.
मनीला : फिलीपिन्समध्ये मंगळवारी 6.9 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा शक्तिशाली भूकंप झाला. या भूकंपामुळे अनेक इमारती कोसळल्या असून, 60 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. भूकंपाचा केंद्रबिंदू आणि नेमका प्रभावित भाग याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. मात्र, प्राथमिक माहितीनुसार मोठ्या प्रमाणात मालमत्तेचं नुकसान आणि जीवितहानी झाल्याचं निष्पन्न झालं आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्थानिक वेळेनुसार दुपारी 12 वाजता अनेक भागांत जोरदार भूकंपाचे धक्के जाणवले. यामुळे नागरिक घाबरले आणि त्यांनी घरं व कार्यालयं तत्काळ रिकामी केली. भूकंपाची तीव्रता इतकी अधिक होती की अनेक इमारती, विशेषतः जुन्या व कमकुवत इमारती पूर्णपणे कोसळल्या. यामुळे अनेक लोक ढिगाऱ्याखाली अडकले आहेत.
बचाव आणि मदतकार्य सुरू : फिलीपिन्सच्या आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी तत्काळ मदत आणि बचावकार्य सुरू केलं आहे. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी बचाव पथकं प्रयत्न करत आहेत. अनेक लोक अजूनही बेपत्ता असल्यानं मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून, तेथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं माहिती देताना सांगितलं की, "6.9 रिश्टर स्केलचा भूकंप अत्यंत शक्तिशाली होता. अनेक इमारती कोसळल्या असून 60 जणांनी आपले प्राण गमावले आहेत. आम्ही बाधित भागांमध्ये बचाव आणि मदत कार्य वेगाने राबवत आहोत." त्यांनी पुढे सांगितले की, "काही भागांतील वीज आणि दळणवळण सेवा पूर्णतः विस्कळीत झाल्या असून, त्यामुळे मदत कार्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत."
भूकंपाचा धोका नेहमीच असतो : फिलीपिन्समध्ये भूकंपाचा धोका नेहमीच अस्तित्वात असतो, कारण हा देश पॅसिफिक महासागरातील "रिंग ऑफ फायर"वर स्थित आहे. या भागात टेक्टोनिक प्लेट्समध्ये सातत्यानं हालचाल होत असल्यामुळे वारंवार भूकंप आणि ज्वालामुखीच्या उद्रेकाच्या घटना घडत असतात. अलिकडच्या वर्षांमध्ये फिलीपिन्सने अनेक मोठ्या भूकंपांचा सामना केला आहे. त्यामध्ये 2013 मधील बोहोल भूकंप (7.2 तीव्रता) विशेष लक्षात राहिलेला आहे, ज्यामध्ये शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला होता.
