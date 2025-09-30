ETV Bharat / international

इस्रायल-गाझा युद्ध संपणार? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शांतता योजनेला पंतप्रधान मोदी यांचा पाठिंबा

गाझामधील संघर्ष संपवण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक योजना तयार केली आहे. या योजनेला इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि मुस्लिम देशांचा पाठिंबा मिळाला आहे.

pm narendra modi-donald trump
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी-डोनाल्ड ट्रम्प (ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2025 at 11:51 AM IST

नवी दिल्ली : गाझामधील दीर्घकाळ सुरू असलेलं युद्ध लवकरच संपू शकते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यासाठी एक विशेष योजना तयार केली आहे. या योजनेला भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी (30 सप्टेंबर) पाठिंबा दिला आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ट्रम्प यांची योजना पॅलेस्टिनी आणि इस्रायली लोकांसाठी 'दीर्घकालीन आणि चिरस्थायी शांततेचा' मार्ग मोकळा करणारी आहे.

पंतप्रधान मोदी नेमकं काय म्हणाले? : पंतप्रधान मोदी यांनी एक्स-पोस्टद्वारे म्हटलं आहे की, "गाझा संघर्ष संपवण्याच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या योजनेचं आम्ही स्वागत करतो. ही योजना पॅलेस्टिनी आणि इस्रायली लोकांसाठी तसेच संपूर्ण पश्चिम आशिया प्रदेशासाठी दीर्घकालीन शांतता, सुरक्षा आणि विकासासाठी सकारात्मक मार्ग मोकळा करेल. आम्हाला आशा आहे की सर्व संबंधित पक्ष संघर्ष संपवण्यासाठी आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ट्रम्प यांच्या पुढाकाराला पाठिंबा देतील."

इस्रायल युद्ध संपवण्यास तयार : गाझामधील संघर्ष संपवण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी 20 कलमी योजना विकसित केली आहे. या योजनेला इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि मुस्लिम देशांचा पाठिंबा मिळाला आहे. इजिप्त आणि कतारनं आता हा प्रस्ताव हमाससमोर मांडला आहे. हमासनं कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यापूर्वी या प्रकरणाचा काळजीपूर्वक विचार करेल असं म्हटलं आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी अरब आणि मुस्लिम देशांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीदरम्यान ट्रम्प यांनी गाझा पट्टीत युद्धबंदीचा प्रस्ताव मांडला. त्यानंतर अमेरिकेनं इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यासोबत त्यांची योजना शेअर केली. पंतप्रधान नेतान्याहू यांनीही ट्रम्पच्या योजनेला पाठिंबा दिला.

गाझा आणि इस्रायलमध्ये बफर झोन : ट्रम्प यांनी गाझाचा एक नवीन नकाशा देखील तयार केला आहे. या नकाशानुसार, गाझा आणि इस्रायलमध्ये आता कायमचा बफर झोन असेल. याचा अर्थ असा आहे की, इस्रायली सैनिक किंवा पॅलेस्टिनी दोघेही ही रेषा ओलांडू शकणार नाहीत.ट्रम्प म्हणाले की इस्रायल आणि इतर देशांनी त्यांची रूपरेषा स्वीकारली आहे.

"जर हमासने हा प्रस्ताव स्वीकारला तर, या प्रस्तावात उर्वरित सर्व ओलिसांची तत्काळ सुटका करण्याची तरतूद आहे. असं ट्रम्प म्हणाले. या तरतुदीनुसार हमासनं सर्व ओलिसांना सोडणं आवश्यक आहे.

इस्रायल 250 कैद्यांना सोडणार : हमासने सर्व ओलिसांना सोडल्यानंतर, इस्रायल जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या 250 कैद्यांना तसेच ऑक्टोबर 2023 नंतर ताब्यात घेतलेल्या 1700 गाझा नागरिकांना सोडेल.

