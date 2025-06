ETV Bharat / international

Operation Midnight Hammer : इराणच्या अणु प्रकल्पांवर 14 बंकर बस्टर बॉम्ब टाकले, 25 मिनिटांत मोहीम फत्ते, संपूर्ण घडामोड जाणून घ्या - OPERATION MIDNIGHT HAMMER

Published : June 23, 2025 at 10:08 AM IST

By ETV Bharat Marathi Team

मुख्य हल्ल्यात सात बी-2 बॉम्बर्स विमानांचा समावेश : केन म्हणाले की, बॉम्बर्सनी फोर्डो, नटान्झ आणि इस्फहान अणुऊर्जा केंद्रांवर संध्याकाळी 6.40 वाजता (ET) हल्ला केला आणि संध्याकाळी 7.05 वाजता (ET) इराणी हवाई हद्द सोडली. बॉम्बर्सनी मिसूरी येथील हवाई तळावरून उड्डाण केले आणि 11 सप्टेंबर 2001 च्या हल्ल्यानंतरची ही सर्वात मोठी बी-2 मोहीम होती. जनरल डॅन केन म्हणाले की, इराणवरील हल्ल्यांमध्ये 14 बंकर बस्टर बॉम्ब, दोन डझनांहून अधिक टोमाहॉक क्षेपणास्त्रे आणि 125 हून अधिक लष्करी विमाने समाविष्ट होती. मुख्य हल्ल्यात सात बी-2 बॉम्बर्स विमानांचा समावेश होता, प्रत्येकी दोन क्रू सदस्य होते. 18 तासांच्या उड्डाणादरम्यान जी विमानं शांतपणे पूर्वेकडे आलीत.

बी-2 बॉम्बर्स विमानांनी लक्ष्य कसे साधले? : अमेरिकन लष्करी अधिकारी केन यांनी बी-2 बॉम्बर्स विमानांनी त्यांचे लक्ष्य कसे साधले हे सांगितलंय. ते म्हणाले, "शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून शनिवार सकाळपर्यंत अमेरिकेच्या बॉम्बर्सद्वारे एक मोठा हल्ला करण्यात आलाय. गुप्तता राखण्याच्या योजनेचा एक भाग म्हणून दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने मोहिमेचा एक भाग पश्चिमेकडे आणि दुसरा पॅसिफिक महासागराकडे हलवण्यात आला, ज्याची वॉशिंग्टन आणि टाम्पामधील काही नियोजक आणि प्रमुख नेत्यांनाच माहिती होती." केन म्हणाले की, संध्याकाळी 5 वाजता (ET) एका अमेरिकन पाणबुडीने इराणच्या इस्फहान अणु प्रकल्पावरील पायाभूत सुविधांच्या लक्ष्यांवर दोन डझनांहून अधिक टोमाहॉक लँड अटॅक क्रूझ क्षेपणास्त्रे डागली. बी-2 बॉम्बर विमानांनी संध्याकाळी 6.40 वाजता (ET) फोर्डो अणुऊर्जा केंद्रावर दोन मोठे बंकर बस्टर बॉम्ब डागले आणि त्यानंतर इतर बॉम्बर विमानांनी त्यांना दिलेल्या लक्ष्यांवर हल्ला केला. केन म्हणाले की, इतर लक्ष्यांवर संध्याकाळी 6.40 ते 7.05 वाजता (ET) हल्ला करण्यात आला. त्यानंतर अमेरिकन सैन्याने माघार घेण्यास सुरुवात केली. इराणने अमेरिकन विमानांवर येताना किंवा जाताना हल्ला केला नाही. इराणच्या जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्र यंत्रणा आमची विमाने शोधू शकली नाहीत," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

