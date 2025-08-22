लंडन- अनिवासी भारतीय आणि दिग्गज उद्योगपती लॉर्ड स्वराज पॉल यांचे गुरुवारी संध्याकाळी लंडनमध्ये निधन झाले, असे कुटुंबातील सूत्रांनी सांगितले. ते 94 वर्षांचे होते.
लॉर्ड स्वराज पॉल हे हाऊस ऑफ लॉर्ड्सचे सदस्य होते. त्यांचा जन्म पंजाबमधील जालंधर येथे झाला होता. 1960 च्या दशकात ते धाकटी मुलगी अंबिका हिच्या कर्करोगाच्या उपचारासाठी ते युकेला गेले होते. वयाच्या चौथ्या वर्षी मुलीचं निधन झाल्यानंतर त्यांनी अंबिका पॉल फाउंडेशनची केली. या संस्थेतून जगभरातील मुले आणि तरुणांच्या आरोग्य आणि शिक्षणासाठी त्यांनी लाखो डॉलर दान केले. त्यांचे वडील प्यारे लाल हे व्यापारी होते. त्यांचा स्टील उत्पादनांचा कारखाना होता. जालंधरमध्ये प्राथमिक शिक्षण घेतल्यानंतर ते उच्च शिक्षणासाठी लाहोरला गेले. तेथील फरमान ख्रिश्चन कॉलेजमधून शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ते मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा अभ्यास करण्यासाठी अमेरिकेला गेले. त्यांनी मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून पदवीदेखील घेतली. शिक्षण पूर्ण करून घरी परतल्यानंतर त्यांनी त्यांचे दोन भाऊ सत्य पॉल आणि जीत पॉल यांच्यासोबत त्यांच्या वडिलांनी स्थापन केलेल्या एपीजे ग्रुपमध्ये काम करण्यास सुरुवात केली.
कॅपारो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 40 हून अधिक ठिकाणी कार्यरत- 2015 मध्ये त्यांचा मुलगा अंगद पॉल आणि 2022 मध्ये त्यांची पत्नी अरुणा पॉल यांना गमावल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ नेहमीच दान करत समाजकार्य केलं. त्यांची संपत्ती 2 अब्ज पौंड इतकी होती. लंडनमध्ये मुख्यालय असलेले कॅपारो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 40 हून अधिक ठिकाणी कार्यरत आहे. त्यांचा मुलगा आकाश पॉल हा कॅपारो इंडियाचा अध्यक्ष आणि कॅपारो ग्रुपचा संचालक आहे. गेल्या वर्षी वुल्व्हरहॅम्प्टन विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून लॉर्ड पॉल यांनी आकाश पॉल यांना व्यवसाय प्रशासनातील सेवांसाठी मानद डॉक्टरेट प्रदान केली. स्वराज पॉल यांची अलिकडच्या काही महिन्यांत प्रकृती नाजूक होती. तरीही हाऊस ऑफ लॉर्ड्समध्ये त्यांची नियमित उपस्थिती सुरू ठेवली होती. विदेशात राहूनही त्यांनी नेहमीच भारताच्या हितासाठी प्रयत्न केले. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध होते.