"ओबामा यांनी काहीही न करता त्यांना नोबेल; मी आठ युद्ध थांबविली"- डोनाल्ड ट्र्म्प
नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर होण्याच्या काही तास आधी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुरस्कार मिळविण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यांनी आठ युद्ध थांबविल्याचा दावा केला.
Published : October 10, 2025 at 2:13 PM IST
नवी दिल्ली: नोबेल पुरस्कारांपैकी सर्वात प्रतिष्ठित अशा नोबेल शांतता पुरस्काराच्या विजेत्याच्या घोषणेची जगभरात उत्सुकता आहे. हा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिळविण्याची अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा इच्छा व्यक्त केली.
बराक ओबामा यांनी अमेरिकेतील सर्वोच्च पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर लगेचच २००९ मध्ये त्यांना प्रतिष्ठित नोबेल शांतता पुरस्कार मिळाला होता. याचा संदर्भ घेत ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये माध्यमांशी बोलताना बराक ओबामा यांच्यावर टीका केली. ट्रम्प म्हणाले, ते निवडून आले. त्यांनी , फक्त आपल्या देशाचं नुकसान केलं. ओबामा हे चांगले राष्ट्राध्यक्ष नव्हते. मी गाझामध्ये शांतता प्रस्थापित केली. मला माहित नाही, की ते काय करणार आहेत. इतिहासात कोणीही नऊ महिन्यांच्या कालावधीत आठ युद्धे थांबवलेली नाहीत. मी आठ युद्धे थांबवली आहेत. म्हणून असे कधीही घडले नाही. परंतु, त्यांना जे करायचे आहे, ते करावे लागणार आहे. मी त्यासाठी (नोबेल शांतता पुरस्कार) केलेलं नाही. बऱ्याच लोकांचे प्राण वाचले असले, म्हणून मी ते केले.
अनेक देशांकडून ट्रम्प यांना नामांकन- यावर्षीचा नोबेल शांतता पुरस्कार अद्याप जाहीर झालेला नाही. ट्रम्प यांनी शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळविण्यासाठी सातत्यानं आग्रह धरला आहे. इस्रायल, अझरबैजान, पाकिस्तान, थायलंड, आर्मेनिया आणि कंबोडिया सारख्या अनेक देशांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना नोबेलच्या शांतता पुरस्कारासाठी नामांकित केलं आहे. ट्रम्प यांनी अनेक देशांमधील संघर्षांमध्ये मध्यस्थी केल्याचं श्रेय ट्रम्प यांना श्रेय दिलं जात आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तानमधील शस्त्रसंधीवरून श्रेय घेण्याचा वारंवार प्रयत्न केला. मात्र, भारतानं ट्रम्प यांचा दावा वेळोवेळी फेटाळला होता. ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीनंतर गाझा आणि इस्त्रालयमध्ये दोन वर्षे सुरू असलेला संघर्ष थांबला आहे. त्यामुळे यंदा ट्रम्प यांना नोबेल पुरस्कार मिळणार की नाही हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
यंदा नोबेलच्या शांततेसाठी ३३८ नामांकने- नॉर्वेजियन नोबेल समितीकडून २०२५ च्या नोबेल शांतता पुरस्काराची घोषणा करण्यात येणार आहे. या पुरस्कारासाठी जगभरातून ३३८ नामांकने मिळाली आहेत. यात ९४ संस्था आणि विविध क्षेत्रातील २४४ लोकांचा समावेश आहे. हिरोशिमा आणि नागासाकी अणुबॉम्बस्फोटातून वाचलेल्या लोकांनी निहोन हिडानक्यो या संघटनेची स्थापना केलेली आहे. या संघटनेला गतवर्षी शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळालेला आहे. ऑगस्ट १९५६ पासून या संघटनेनं अणुबॉम्ब हल्ल्यातून वाचलेल्यांसाठी मोहीम राबविली आहे.
