व्हेनेझुएलाच्या मारिया यांना शांततेचा नोबेल जाहीर; 8 युद्धे थांबविल्याचा दावा करणाऱ्या ट्रम्प यांची निराशा

व्हेनेझुएलामध्ये लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी लढा देणाऱ्या मारिया कोरिना मचाडो यांना शांततेचा नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला. दुसरीकडं पुरस्कारासाठी प्रयत्न करणाऱ्या अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांची निराशा झाली.

व्हेनेझुएलाच्या मारिया यांना शांततेचा नोबेल जाहीर (Source- AP/ (www.nobelprize.org))
नवी दिल्ली- जगभरातील अत्यंत प्रतिष्ठित अशा नोबेल शांततेच्या पुरस्काराची आज घोषणा झाली. व्हेनेझुएलाच्या मारिया कोरिना मचाडो यांना हा पुरस्कार जाहीर झाला. लोकशाहीचे खंबीर समर्थक म्हणून त्यांनी दिलेले योगदान लक्षात घेऊन त्यांची निवड झाली आहे. हा पुरस्कार मिळविण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सातत्यानं प्रयत्न करत होते. मात्र, त्यांचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत.

व्हेनेझुएलाच्या मारिया कोरिना मचाडो यांना 'शांततेकरिता धाड आणि वचनबद्ध चॅम्पियन' असे संबोधत शांततेचा नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला. जगभरातील वाढत्या अंधारात लोकशाहीची ज्योत तेवत ठेवल्याबद्दल त्यांची निवड करण्यात आली आहे. व्हेनेझुएलाच्या लोकांसाठी लोकशाही हक्कांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि हुकूमशाहीपासून लोकशाहीकडे न्याय्य आणि शांततापूर्ण ध्येय पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या लढ्यासाठी नॉर्वेजियन नोबेल समितीनं मारिया कोरिना मचाडो यांना २०२५ नोबेल शांततेचा पुरस्कार देण्यात आल्याचं नॉर्वेजियन नोबेल समितीनं म्हटलं आहे.

तीन निकष पूर्ण केले- मचाडो यांनी व्हेनेझुएलातील लोकशाही चळवळीतील नेतृत्व केलं. त्यांच्या नेतृत्वामुळे लोकशाहीची साधनेदेखील शांततेची साधने आहेत, हे जगाला दाखवून दिले. त्यातून अनेकांना भविष्याची आशा दिसून आली. नागरिकांचे मूलभूत हक्कांचे संरक्षण होईल आणि त्यांना न्याय दिला जाईल, अशी आशा निर्माण केल्याचं नोबेल समितीनं म्हटलं आहे. निवड समितीनं म्हटलं की, शांतता पुरस्कार विजेत्याच्या निवडीसाठी शास्त्रज्ञ अल्फ्रेड नोबेल यांच्या मृत्युपत्रातील तिन्ही निकष माचाडो यांनी पूर्ण केले आहेत. समितीनं म्हटलं आहे, त्यांनी देशातील विरोधकांना एकत्र आणलं आहे. व्हेनेझुएलाच्या समाजाच्या लष्करीकरणाला विरोध करण्यात त्यांनी कधीही हार मानली नाही.

