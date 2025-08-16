वॉशिंग्टन डीसी : अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची अलास्कामध्ये बैठक पार पडली. या बैठकीत रशिया आणि युक्रेन युद्धावर कोणताही तोडगा काढण्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांना यश आलं नाही. तत्पूर्वी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचं अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जंगी स्वागत केलं. मात्र बैठकीत कोणताच तोडगा न निघाल्यानं डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हिरमोड झाला. दुसरीकडं रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी आता आपण मॉस्कोमध्ये भेटू असं आग्रहाचं आमंत्रणही डोनाल्ड ट्रम्प यांना दिलं.
रशिया युक्रेन युद्धावर कोणताही तोडगा काढण्यात अपयश : शुक्रवारी झालेल्या उच्च-स्तरीय शिखर परिषदेत डोनाल्ड ट्रम्प आणि व्लादिमीर पुतिन यांनी युक्रेन युद्धावर कोणताही तोडगा काढला नाही. रशिया युक्रेन युद्धावर तोडगा न निघाल्यानं डोनाल्ड ट्रम्प हिरमुसले आहेत. मात्र तरीही त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना आमची "आमची बैठक अत्यंत सकारात्मक झाली असून अनेक मुद्द्यांवर सहमती झाली," असं सांगितलं. फक्त काही मोजकेच प्रश्न शिल्लक आहेत. यातील काही प्रश्न महत्वाचे नाहीत, तर काही प्रश्नांवर तोडगा निघू शकतो. आम्हाला हा प्रश्न सोडवण्याची चांगली संधी आहे, असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
डोनाल्ड ट्रम्प आणि व्लादिमीर पुतीन यांची संयुक्त पत्रकार परिषद : अलास्का इथं रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बैठक पार पडली. या बैठकीत रशिया आणि युक्रेन युद्धावर कोणताच तोडगा काढण्यात यश आलं नाही. डोनाल्ड ट्रम्प आणि व्लादिमीर पुतीन यांची ही संयुक्त पत्रकार परिषद केवळ 12 मिनिटे चालली. या संयुक्त पत्रकार परिषदेत दोन्ही नेत्यांनी परस्पर सहकार्य करण्याच्या अटींवर भाष्य केलं. मात्र यावेळी बोलताना दोन्ही नेत्यांनी रशिया आणि युक्रेन युद्ध बंदीवर कोणतंही ठोस भाष्य केलं नाही.
व्लादिमीर पुतीन म्हणाले 'आता पुढच्या वेळी मॉस्कोत भेटू' : अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचं अमेरिकेत जंगी स्वागत केलं. त्यामुळे या भेटीत रशिया आणि युक्रेन युद्धावर तोडगा काढण्यात ट्रम्प यांना यश येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र या दोन्ही राष्ट्राध्यक्षांच्या बैठकीत रशिया युक्रेन युद्धावर कोणताही तोडगा निघाला नाही. यावेळी बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, "युक्रेनमध्ये शांततेचा मार्ग मोकळा होईल, याबाबत आम्हाला आशा आहे." याबाबत डोनाल्ड ट्रम्प हे दुसऱ्या बैठकीत नक्कीच मार्ग निघेल, असा विचार करत असताना व्लादिमीर पुतीन यांनी हसत हसत "पुढच्या वेळी या मॉस्कोला," असं डोनाल्ड ट्रम्प यांना सांगितलं.
