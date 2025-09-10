नेपाळी सैन्याने देशाच्या सुरक्षेचा ताबा घेतला, परिस्थिती सामान्य; संध्याकाळी 5 ते पहाटे 6 वाजेपर्यंत कर्फ्यू लागू
Published : September 10, 2025 at 11:59 AM IST
काठमांडू: भारताच्या शेजारील देश नेपाळमध्ये परिस्थिती खूपच बिघडत चालली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेले निदर्शनं खूपच हिंसक झालीत. राजधानी काठमांडूच्या रस्त्यांवर विद्यार्थी नेपाळ सरकारविरुद्ध तीव्र निदर्शने करीत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, निदर्शनांमध्ये बंदुकधारी लोकही दिसले असून, निदर्शने आता हिंसक होऊ लागली आहेत. मंगळवारी तत्पूर्वी देशाचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता. तसेच सरकारच्या इतर मंत्र्यांनीही राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्व मंत्री आणि नेते देश सोडण्याचा विचार करीत आहेत. निदर्शक विद्यार्थ्यांनी केपी शर्मा ओली सरकारच्या अनेक मंत्र्यांना मारहाण केलीय. विद्यार्थ्यांनी नेपाळी संसद आणि माजी पंतप्रधानांच्या घरालाही आग लावली.
भारत-नेपाळ सीमेवर अडकलेल्या भारतीयांना देशात परत आणण्याचे प्रयत्न - नेपाळमध्ये लष्कराने ताबा घेतला असून, पंतप्रधानांना पायउतार करण्यासाठी झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यानंतर हल्लेखोरांना अटक करण्यात आलीय. आज बुधवारी काठमांडूमध्ये पुढील आदेशापर्यंत कर्फ्यू लागू राहणार आहे. काठमांडूमध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून सरकारविरुद्धच्या निदर्शनांमुळे काल नेपाळी पंतप्रधानांनी राजीनामा दिला होता. नेपाळमधील परिस्थिती पाहता उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज येथील सोनौली येथील भारत-नेपाळ सीमेवर अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना एसएसबीच्या मदतीने भारतात परत आणले जात आहे. वैद्यकीय आणीबाणी किंवा इतर कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत सखोल चौकशीनंतर नेपाळी नागरिकांना भारतात प्रवेश करण्याची परवानगी दिली जातेय.
ते देश सोडून पळून गेले- नेपाळमधील निदर्शक सुभाष म्हणाले की, जनरल झेडला नियमन हवे आहे, भ्रष्टाचारापासून मुक्तता हवी आहे. आम्हाला बदल हवा आहे. म्हणूनच आम्ही निषेध करत आहोत, आम्हाला त्यांना (माजी पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली) मारहाण करायची होती, पण ते कुठेतरी गेले आहेत. ते देश सोडून पळून गेले आहेत. आम्ही सर्व राजकारण्यांना पकडले. आम्ही शेर बहादूर देउबा आणि त्यांच्या पत्नी आरजू देउबा यांचे घर जाळले. आमच्या देशाचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली पळून गेले. आमची एका चांगल्या नेत्याची मागणी आहे. आम्हाला राष्ट्रपती राजवाड्याशी संवाद हवा आहे. ते आज होणार आहे का हे आपल्याला कळेल. गेल्या दोन दिवसांपासून आपण पाहिलेले हिंसक निदर्शने आता होणार नाहीत, परंतु आम्हाला देशात नवीन नियम आणि कायदा हवा आहे.
संपूर्ण देशाकडून सहकार्याचे आवाहन- परिस्थिती पाहता नेपाळी लष्कराने लष्करी कर्मचारी आणि इतर सुरक्षा एजन्सींच्या तैनातीबाबत एक प्रेस रिलीज जारी केलीय. जारी केलेल्या प्रेस रिलीजनुसार, सध्याच्या प्रतिकूल परिस्थितीचा गैरफायदा घेत काही गट नागरिकांचे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान करीत आहेत, लूटमार आणि जाळपोळ करीत आहेत. नेपाळ लष्कर पुन्हा एकदा अशा कारवायांमध्ये सहभागी होऊ नये, असे आवाहन करते. जर अशा कारवाया थांबल्या नाहीत, तर नेपाळ आणि नेपाळी लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी आमचे सैन्य आणि सर्व सुरक्षा एजन्सी रात्री 10 वाजल्यापासून कर्तव्यावर राहतील. आम्ही संपूर्ण देशाकडून सहकार्याचे आवाहन करतो. यानंतर सुरक्षा परिस्थितीचे पुनर्मूल्यांकन केले जाईल आणि पुढील माहिती जारी केली जाईल.
नेपाळला अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन- नेपाळमधील परिस्थिती पाहता भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने बुधवारी भारतीय नागरिकांसाठी प्रवास अॅडव्हायजरी जारी केलीय. परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात भारतीयांना परिस्थिती स्थिर होईपर्यंत नेपाळला अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन केलंय. जे आधीच नेपाळमध्ये आहेत त्यांना घरातच राहण्याचा, रस्त्यावर बाहेर पडणे टाळण्याचा आणि नेपाळी अधिकाऱ्यांनी आणि काठमांडूमधील भारतीय दूतावासाने दिलेल्या सर्व स्थानिक सुरक्षा सल्ल्यांचे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात आलाय. मंत्रालयाने मदतीसाठी आपत्कालीन संपर्क क्रमांक देखील शेअर केले आहेत. काठमांडूमधील भारतीय दूतावासाशी या संपर्क क्रमांकांवर संपर्क साधता येईल: +977-980 860 2881 (व्हॉट्सअॅपवर देखील उपलब्ध आहे) आणि +977-981 032 6134 (व्हॉट्सअॅपवर देखील उपलब्ध आहे). परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, नेपाळमध्ये असलेल्या भारतीय नागरिकांना त्यांच्या सध्याच्या निवासस्थानात राहण्याचा, बाहेर पडणे टाळण्याचा आणि पूर्ण खबरदारी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. दरम्यान, सरकारने नेपाळमधील घडामोडींवर चर्चा करण्यासाठी कॅबिनेट समितीची बैठक घेतलीय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशातील पूरग्रस्त भागांचे हवाई सर्वेक्षण करून परतल्यानंतर ही बैठक झाली.
