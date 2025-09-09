नेपाळ सरकार नागरिकांच्या आंदोलनापुढं झुकलं! १९ जणांच्या मृत्यूनंतर सोशल मीडियावरील बंदीचा निर्णय रद्द
नेपाळ सरकारनं २६ सोशल मीडिया साइट्सवर बंदी घालण्याचा आदेश मागे घेतला आहे. निदर्शनाला हिंसक वळण लागल्यानं या प्रकरणाची चौकशी करण्याकरिता सरकारनं समिती नियुक्त केली आहे.
Published : September 9, 2025 at 7:46 AM IST|
Updated : September 9, 2025 at 8:21 AM IST
नवी दिल्ली/काठमांडू- सोशल मीडियावर बंदी लागू केल्यानंतर नेपाळमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारात १९ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर नेपाळ सरकारला जाग आली आहे. नेपाळ सरकारनं सोमवारी उशिरा रात्री सोशल मीडियावरील बंदी मागे घेतली आहे.
नेपाळ सरकारनं सोशल मीडियावर बंदी लागू केल्यानंतर संतप्त झालेल्या नागरिकांनी जोरदार निदर्शने केली. या हिंसाचाराला वळण लागून १९ जणांचा मृत्यू, तर ३०० जण जखमी झाले आहे. तर देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली असताना गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी पदाचा राजीनामा दिला. नेपाळ सरकारनं आपत्कालीन बैठक बोलावून सोशल मीडियावरील बंदी मागे घेतल्याचं नेपाळचे माहिती आणि प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांनी जाहीर केलं आहे.
#WATCH | Nepal | Protest turned violent in Kathmandu as people staged a massive protest against the ban on Facebook, Instagram, WhatsApp and other social media sites, leading to clashes between police and protesters. pic.twitter.com/YWNj3R0wUG— ANI (@ANI) September 8, 2025
नेपाळ सरकारनं नोंदणी न केलेल्या एक्स मीडिया, फेसबुकसह एकूण २६ सोशल मीडियावर बंदी लागू केली होती. सोशल मीडियावरील बंदीच्या निर्णयानंतर जेनरेशन झेडच्या पिढीतील तरुण-तरुणी संतप्त झाले. त्यांनी काठमांडूमध्ये संसदेसमोर जोरदार निदर्शने केल्यानंतर संपूर्ण देशात सरकारविरोधात लाट निर्माण झाली. माहिती आणि प्रसारण मंत्री गुरुंग म्हणाले, सोशल मीडिया साईट्स पूर्ववत सुरू करण्यासाठी संबंधित संस्थांना आदेश दिले आहेत. जेनरेशन झेडच्या आंदोलकांनी निदर्शने मागे घ्यावीत, असे त्यांनी आवाहन केलं.
संसद परिसरात आंदोलक शिरल्यानंतर परिस्थिती चिघळली- संसदेच्या आवारात आंदोलक शिरल्यानंतर पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडून त्यांना रोखलं. दुसरीकडं काठमांडूमध्ये हजारो तरुण रस्त्यावर उतरुन सोशल मीडियावरील बंदीच्या विरोधात घोषणा देत होते. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याकरिता सोमवारी सकाळपासून नेपाळचे सैन्यदल हे संपूर्ण काठमांडूमध्ये तैनात करण्यात आलं. सैन्यदलानं संसदेचा ताब्यात घेतल्यानंतरही आंदोलक संसदेच्या परिसरात शिरल्यानंतर परिस्थिती चिघळल्याचं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं.
हिंसाचाराच्या घटनेची होणार चौकशी- नेपाल पोलीस दलाचे प्रवक्ते विनोद घिमिरे यांच्या माहितीनुसार काठमांडुमधील मोर्चात विविध ठिकाणी १७ जणांचा मृत्यू झाला. तर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात सुनसारी जिल्ह्यात दोघांचा मृत्यू झाला. नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी आंदोलकांच्या मृत्यूबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केलं. काही समाजकंटक हे शांततेनं आंदोलन सुरू असताना त्यामध्ये घुसले होते. त्यामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान थांबविण्यासाठी सरकारला बळाचा वापर करावा लागला. सरकारचा सोशल मीडियावर बंदी आणण्याचा उद्देश नव्हता. मात्र, त्यावर नियंत्रण आणायचं आहे. हिंसाचाराची चौकशी करून १५ दिवसांत अहवाल देण्याचे नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांनी चौकशी समितीला आदेश दिले आहेत.
कायद्याचं पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना इशारा- नेपाळमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यानंतर नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून गृहमंत्री लेखक यांनी पंतप्रधान ओली यांच्याकडं पदाचा राजीनामा दिला. सरकार व्यक्तीस्वातंत्र्यावर घाला घालून सेन्सॉरशिप लादत असल्याची तरुणाईमध्ये भावना निर्माण झाल्यानं आंदोलनाची व्याप्ती वाढली होती. त्यावर पंतप्रधान ओली यांनी नेपाळमध्ये व्यवसाय करून पैसे कमविणाऱ्या कंपन्यांकडून कायद्यांचं पालन न करणं स्वीकारला जाणार नाही, अशा इशारा दिला.
हेही वाचा-