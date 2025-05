ETV Bharat / international

"सैन्य कारवाई हा काही उपाय नाही": संयम बाळगा, संयुक्त राष्ट्र सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरस यांची भारत पाकिस्तानला विनंती - MILITARY SOLUTION IS NO SOLUTION

अँटोनियो गुटेरेस ( AP )

By ANI Published : May 5, 2025 at 10:53 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 11:16 PM IST 1 Min Read

न्यू यॉर्क : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी सोमवारी "जास्तीत जास्त संयम" बाळगण्याचं आवाहन दोन्ही देशांना केलय. यावर "लष्करी उपाय हाच एक उपाय नाही." असं ते म्हणाले. तणाव कमी करण्यासाठी आणि शांततेसाठी पुन्हा वचनबद्धतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांचा पूर्ण पाठिंबा आहे. त्यामुळे अँटोनियो गुटेरेस यांनी दोन्ही देशांना "सहज नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकणारे लष्करी संघर्ष" टाळण्याचा सल्ला दिला. हल्ल्याचा निषेध करताना गुटेरेस यांनी दोन्ही देशांमधील संबंध "टोकाला" पोहोचल्याबद्दल दुःख व्यक्त केलं. "भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव गेल्या काही वर्षांत सर्वाधिक आहे. संबंध टाकाला पोहोचताना पाहून मला वेदना होतात. २२ एप्रिल रोजी पहलगाममध्ये झालेल्या भयानक दहशतवादी हल्ल्यानंतरची भावना मी समजतो. मी पुन्हा एकदा हल्ल्याचा तीव्र निषेध करतो आणि पीडितांच्या कुटुंबीयांना माझ्या संवेदना व्यक्त करतो, असंही ते म्हणालेत.

"सर्वसामान्य नागरिकांना लक्ष्य करणे कदापी स्वीकार्य नाही आणि या हल्ल्यातील जबाबदारांना शोधून शिक्षा झाली पाहिजे," असंही गुटेरेस म्हणाले. "या महत्त्वाच्या क्षणी सहज नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकणारा लष्करी संघर्ष टाळणे देखील आवश्यक आहे. जास्तीत जास्त संयम बाळगण्याची आणि अशा संघर्षापासून दूर राहण्याची वेळ आली आहे. दोन्ही देशांसोबतच्या माझ्या सततच्या संपर्कात हाच माझा संदेश आहे. चूक करू नका, लष्करी उपाय हा उपाय नाही. तणाव कमी करणाऱ्या राजनैतिक कूटनीति आणि शांततेसाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या कोणत्याही उपक्रमाला संयुक्त राष्ट्रसंघ पाठिंबा देण्यास तयार आहे," असे ते पुढे म्हणाले. २२ एप्रिल रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कठोर पावले उचलल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सरचिटणीसांनी शांततेसाठी आग्रह धरला आहे. भारत सरकारने म्हटले आहे की दहशतवादी हल्ल्यातील गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा भोगावी लागेल. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या प्रत्युत्तराची पद्धत, लक्ष्य आणि वेळ ठरवण्यासाठी भारत सरकारने सशस्त्र दलांना पूर्ण ऑपरेशनल स्वातंत्र्य दिले आहे. सरकारने सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा दिल्याबद्दल पाकिस्तानला कडक संदेश देण्यासाठी सिंधू पाणी करार स्थगित करण्यासह अनेक उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षांनी या घृणास्पद हल्ल्यातील गुन्हेगारांविरुद्ध सरकारने केलेल्या कोणत्याही कारवाईला पूर्ण पाठिंबा दर्शविला आहे.

न्यू यॉर्क : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी सोमवारी "जास्तीत जास्त संयम" बाळगण्याचं आवाहन दोन्ही देशांना केलय. यावर "लष्करी उपाय हाच एक उपाय नाही." असं ते म्हणाले. तणाव कमी करण्यासाठी आणि शांततेसाठी पुन्हा वचनबद्धतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांचा पूर्ण पाठिंबा आहे. त्यामुळे अँटोनियो गुटेरेस यांनी दोन्ही देशांना "सहज नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकणारे लष्करी संघर्ष" टाळण्याचा सल्ला दिला. हल्ल्याचा निषेध करताना गुटेरेस यांनी दोन्ही देशांमधील संबंध "टोकाला" पोहोचल्याबद्दल दुःख व्यक्त केलं. "भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव गेल्या काही वर्षांत सर्वाधिक आहे. संबंध टाकाला पोहोचताना पाहून मला वेदना होतात. २२ एप्रिल रोजी पहलगाममध्ये झालेल्या भयानक दहशतवादी हल्ल्यानंतरची भावना मी समजतो. मी पुन्हा एकदा हल्ल्याचा तीव्र निषेध करतो आणि पीडितांच्या कुटुंबीयांना माझ्या संवेदना व्यक्त करतो, असंही ते म्हणालेत. "सर्वसामान्य नागरिकांना लक्ष्य करणे कदापी स्वीकार्य नाही आणि या हल्ल्यातील जबाबदारांना शोधून शिक्षा झाली पाहिजे," असंही गुटेरेस म्हणाले. "या महत्त्वाच्या क्षणी सहज नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकणारा लष्करी संघर्ष टाळणे देखील आवश्यक आहे. जास्तीत जास्त संयम बाळगण्याची आणि अशा संघर्षापासून दूर राहण्याची वेळ आली आहे. दोन्ही देशांसोबतच्या माझ्या सततच्या संपर्कात हाच माझा संदेश आहे. चूक करू नका, लष्करी उपाय हा उपाय नाही. तणाव कमी करणाऱ्या राजनैतिक कूटनीति आणि शांततेसाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या कोणत्याही उपक्रमाला संयुक्त राष्ट्रसंघ पाठिंबा देण्यास तयार आहे," असे ते पुढे म्हणाले. २२ एप्रिल रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कठोर पावले उचलल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सरचिटणीसांनी शांततेसाठी आग्रह धरला आहे. भारत सरकारने म्हटले आहे की दहशतवादी हल्ल्यातील गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा भोगावी लागेल. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या प्रत्युत्तराची पद्धत, लक्ष्य आणि वेळ ठरवण्यासाठी भारत सरकारने सशस्त्र दलांना पूर्ण ऑपरेशनल स्वातंत्र्य दिले आहे. सरकारने सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा दिल्याबद्दल पाकिस्तानला कडक संदेश देण्यासाठी सिंधू पाणी करार स्थगित करण्यासह अनेक उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षांनी या घृणास्पद हल्ल्यातील गुन्हेगारांविरुद्ध सरकारने केलेल्या कोणत्याही कारवाईला पूर्ण पाठिंबा दर्शविला आहे.

Last Updated : May 5, 2025 at 11:16 PM IST