मेक्सिकोमध्ये पुरामुळं हाहाकार, 64 जणांचा मृत्यू, 65 जण बेपत्ता
आतापर्यंत पुरामुळं 64 लोकांचा मृत्यू झाला असून 65 जण बेपत्ता झाले आहेत.
By AFP
Published : October 14, 2025 at 3:05 PM IST
पोझा रिका: मध्य आणि पूर्व मेक्सिकोमध्ये मुसळधार पावसामुळं आलेल्या महापुरामुळं हाहाकार माजला आहे. या पुरात अडकलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बचाव पथकांकडून मदतकार्य सुरू आहे. आतापर्यंत पुरामुळं 64 लोकांचा मृत्यू झाला असून 65 जण बेपत्ता झाले आहेत. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळं अनेक मेक्सिकन राज्यांमध्ये रस्त्यांना नदीचं स्वरूप प्राप्त झालं आहे. अनेक ठिकाणी भूस्खलन झालं असून रस्ते आणि पूल वाहून गेले आहेत.
या पुरामुळं अनेक लोकांपर्यंत लहान रस्त्यामुळं मदतकार्य करण्यासाठी पोहोचता आलं नाही. मात्र, सोमवारी अन्न आणि इतर साहित्य पोहोचवण्यासाठी रस्ते मोकळे करण्यासाठी अथक परिश्रम करण्यात आले. दरम्यान, राष्ट्रपती क्लॉडिया शेनबॉम यांनी सोमवारी सांगितलं की, "बचाव कार्यात मदत करण्यासाठी आणि अडकलेल्या लोकांना आवश्यक अन्न आणि पाणी पोहोचवण्यासाठी बोटी, विमानं आणि हेलिकॉप्टरसह सुमारे 10,000 सैन्य तैनात करण्यात आलं आहे. आपल्या घरातून विस्थापित झालेल्यांसाठी मदत करण्यात येत आहे. आवश्यक वस्तू पोहोचवण्यासाठी हेलिकॉप्टर उड्डाण करत आहेत. तसंच पुरेसं अन्न आणि पाणी पोहोचवण्यासाठी अनेक विमानांची आवश्यकता आहे," असंही त्यांनी सांगितलं.
मेक्सिकोच्या नागरी संरक्षण प्राधिकरणाच्या प्रमुख लॉरा वेलाझक्वेझ यांच्या मते, गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळं आलेल्या पुराचा सर्वाधिक फटका व्हेराक्रूझ, हिडाल्गो आणि पुएब्ला या राज्यांना बसला आहे. एकट्या हिडाल्गोमध्ये 43 लोक बेपत्ता असल्याची नोंद आहे. 12 तासांपूर्वी 47 वरून वाढलेली मृतांची संख्या या आपत्तीच्या वेगानं वाढत्या प्रमाणात दर्शवते. दरम्यान, मेक्सिकोमध्ये यावर्षी विशेषतः मुसळधार पाऊस पडला आहे, ज्यामध्ये राजधानी मेक्सिको सिटीमध्ये विक्रमी पाऊस पडला आहे.
हिडाल्गो राज्यातील टेनांगो दे डोरिया नगरपालिकेत, एएफपीनं लोकांना अन्न आणि पाण्याच्या शोधात किलोमीटर चालताना पाहिले. रस्ते पाण्याखाली गेले होते आणि बहुतेक वाहनं त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकली नाहीत. काहींनी वस्तूंचे गठ्ठे घेऊन विस्थापितांसाठी निवारा शोधण्याच्या आशेनं काम केलं. "आम्ही चिखलात अडीच तास चाललो...सर्व काही पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालं आहे; आमच्याकडे कोणतंही सामान नाही, अन्न नाही, काहीही नाही," असं 35 वर्षीय शेतकरी मार्को मेंडोझा यांनी एएफपीला सांगितलं. मध्यभागी असलेल्या दुकानांमध्ये वीज नव्हती आणि रस्ते खुले करण्याबद्दल आणि मदत पोहोचण्याबद्दल विचारपूस करण्यासाठी लोक मध्यवर्ती चौकात जमले होते. शेजारच्या एल टेक्समे शहरातील 63 वर्षीय शेतकरी फ्रान्सिस्को हर्नांडेझ म्हणाले की, "नदीचा बंधारा तुटल्यानं त्यांचा समुदाय अडकला आहे."
दरम्यान, मेक्सिकोमध्ये साधारण मे ते ऑक्टोबर या दरम्यान अनेकदा मुसळधार पाऊस पडतो. परंतु गेल्या आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळं मेक्सिकोच्या आखातातून येणाऱ्या उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळामुळं आणि उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यामुळं आणखी धोकादायक बनलं आहे, असं हवामानशास्त्रज्ञांचे म्हणणं आहे. गेल्या शुक्रवारी, अनेक नद्यांनी वेढलेल्या वेराक्रूझ राज्यातील किनारी शहरे आणि गावांमधील रहिवाशांना पाण्याची पातळी वाढल्यामुळं त्यांची घरे रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, अनेक उंचावरील भागात सतत पाऊस पडल्यानं भूस्खलन झाले.
हेही वाचा :