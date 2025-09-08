सोशल मीडिया बंदीविरोधात नेपाळमध्ये तीव्र आंदोलन; 18 आंदोलकांचा मृत्यू, अनेक जखमी
नेपाळमध्ये सरकारने सोशल मीडियावर बंदी आणली आणि त्याविरोधात युवकांनी जोरदार आंदोलन केलं.
Published : September 8, 2025 at 5:13 PM IST|
Updated : September 8, 2025 at 5:40 PM IST
नेपाळ : नेपाळमध्ये सरकारने सोशल मीडियावर बंदी आणली आणि त्याविरोधात युवकांनी जोरदार आंदोलन केलं. काठमांडूमध्ये मोठ्या प्रमाणात आंदोलक रस्त्यावर उतरले आणि या आंदोलनला हिंसक वळण लागलं. त्यामध्ये आतापर्यंत 18 युवकांचा मृत्यू झाला.
नेपाळमध्ये परिस्थिती गंभीर : काठमांडूमध्ये एकीकडे सध्या कर्फ्यु लावण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे युवक अद्यापही माघार घेण्याच्या भूमिकेत नाहीत. त्यामुळे नेपाळमध्ये अनागोंदी पसरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अनेक भागात कर्फ्यू लावण्यात आला आहे. सैन्य दलाची तैनाती करण्यात आली आहे.
#WATCH | Kathmandu, Nepal | Protestors climb over police barricades as they stage a massive protest against the ban on Facebook, Instagram, WhatsApp and other social media sites. pic.twitter.com/mHBC4C7qVV— ANI (@ANI) September 8, 2025
26 प्रमुख सोशल मीडिया Apps वर बंदी : नेपाळमध्ये अलीकडेच 26 प्रमुख सोशल मीडिया Apps वर घालण्यात आलेल्या बंदीनंतर परिस्थिती तणावपूर्ण झाली आहे. फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅपसह लोकप्रिय प्लॅटफॉर्म्सवर सरकारने बंदी घातली आहे. त्यामुळे राजधानी काठमांडू आणि इतर शहरांत मोठ्या प्रमाणात तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत.
सैन्य दल, पोलीस तैनात : सरकारने सोशल मीडियावर बंदी घातल्यानंतर नेपाळच्या राजधानीत तणाव पसरला आहे आणि लोकांमध्ये प्रचंड संताप आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मागणी करणारे पोस्टर्स आणि बॅनर घेऊन आंदोलकांची सुरक्षा दलांशी चकमक झाली. प्रमुख भागात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. सैन्य दलालाही पाचारण करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.
नेपाळी सैन्याने केला गोळीबार : सोशल मीडियावरील बंदीबाबत संपूर्ण नेपाळमध्ये निदर्शने सुरू आहेत. या आंदोलनाचे नेतृत्व कोण करत आहे याची कोणतीही माहिती नाही. हे आंदोलन उत्स्फूर्त असल्याचे सांगितले जात आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी नेपाळी सैन्याने गोळीबार केला. यात अनेक विद्यार्थी जखमी झाले.
