कैरो - येमेनची राजधानी सना शहरावर रविवारी स्थानिक वेळेनुसार पहाटे इस्रायली हवाई हल्ले झाले. स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, इस्रायलचा हा हल्ला इस्रायलवर क्लस्टर बॉम्ब टाकल्यानंतर काही दिवसांनीच झाला आहे.
हुथी बंडखोरांनी चालवलेल्या 'अल-मसिराह चॅनल'ने या हल्ल्यांचं वृत्त दिलं आहे. १७ ऑगस्टनंतर बंडखोरांच्या ताब्यात असलेल्या सना येथे हा पहिला हल्ला आहे. इस्रायलने त्यावेळी म्हटलं होतं की, या हल्ल्यांमध्ये ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य करण्यात आलं होतं, जे बंडखोर वापरत असल्याचे मानले जाते.
🚨🚨— Voice From The East (@EasternVoices) August 24, 2025
IDF IN A MASSIVE STRIKE IN YEMEN
After the launch of a cluster missile and a drone towards Israel in the past few days, the Israeli Airforce together with the Israeli navy now began a wave of attacks in more than 15 Houthi targets in South-East Yemen.
Several Houthi… pic.twitter.com/60dpoJ5Foq
इस्रायलने रविवारच्या हल्ल्याची पुष्टी केली नाही. इस्रायलने २२ महिन्यांहून अधिक काळ क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन डागले आहेत आणि लाल समुद्रातील जहाजांना लक्ष्य केले आहे. गाझा पट्टीतील युद्धादरम्यान पॅलेस्टिनी लोकांशी एकता दाखवण्यासाठी ते हे हल्ले करत असल्याचे हुथी बंडखोरांचे म्हणणे आहे.
इस्रायली हवाई दलाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, शुक्रवारी रात्री येमेनमधून इस्रायलवर डागण्यात आलेले क्लस्टर बॉम्ब क्षेपणास्त्र हे एका नवीन धोक्याचे लक्षण आहे. अधिकाऱ्याने सांगितलं की, २०२३ मध्ये इस्रायलवर रॉकेट डागण्यास सुरुवात केल्यानंतर हुथी बंडखोरांनी पहिल्यांदाच इस्रायलवर क्लस्टर बॉम्ब डागले आहेत. क्लस्टर बॉम्बचा वापर इस्रायलला त्यांना रोखणे कठीण बनवत असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.
अमेरिका आणि हुथी करार - इस्रायलसोबत वाढत्या तणावानंतर, अमेरिकेने गेल्या वर्षी मे महिन्यात हुथींसोबत करार केला. या अंतर्गत, जर त्यांनी लाल समुद्रात हल्ले थांबवले तर अमेरिका बदल्यात हवाई हल्ले थांबवेल. परंतु हुथींनी स्पष्टपणे सांगितलं होतं की ते इस्रायली लक्ष्यांवर हल्ला करत राहतील.
हुथी बंडखोर आणि इस्रायलमधील संबंध - हुथी बंडखोर गट, ज्याला अन्सार अल्लाह म्हणूनही ओळखले जाते, हा येमेनमध्ये सक्रिय असलेला एक शिया जैदी चळवळ आहे ज्याचा इस्रायलला तीव्र विरोध आहे. या गटाचे घोषवाक्य "इस्रायलला मुर्दाबाद" असे आहे आणि ते पॅलेस्टिनींवरील अत्याचारांचे मुख्य कारण इस्रायल मानतात. यामुळे, दोघांमधील संबंध बरेच तणावपूर्ण राहिले आहेत.