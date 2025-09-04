ETV Bharat / international

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या भारतासह इतर देशांवर आणखी आयातशुल्क लादण्याचा इशारा दिला. यावेळी त्यांनी भारतासमोरील अडचणी वाढतील, असेही म्हटलं आहे.

September 4, 2025

वॉशिंग्टन- अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा रशियाशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर आणखी आयातशुल्क लादण्याचा इशारा दिला. अमेरिकेनं रशियाशी व्यापारी संबंध असलेल्या देशांवर अद्याप फेज २ आणि फेज ३ कर लादलेले नाहीत, असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं. ट्रम्प हे व्हाईट हाऊसमध्ये पोलंडच्या अध्यक्षांसोबत संयुक्त पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

अमेरिकेनं भारतावर ५० टक्के आयातशुल्क लादलं आहे. हे आयातशुल्क म्हणजे रशियाविरोधात थेट कारवाई असल्याचं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं. या कारवाईतून रशियाचे रशियाला शेकडो अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाल्या त्यांनी दावा केला. चीननंतर भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. जर भारतानं रशियामधून ऊर्जा आयात करणं सुरू ठेवले तर त्यांना आणखी दंड सहन करावा लागू शकतो, असा इशारादेखील अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी दिला. रशियावर कारवाई करण्यात आली का, असा प्रश्न विचारणाऱ्या माध्यम प्रतिनिधीवर ट्रम्प यावेळी संतापले.

तुम्ही असे म्हणाल की हे चीनबाहेर सर्वात मोठा खरेदीदार असलेल्या भारतावर दुय्यम निर्बंध लादण्यासारखं काय आहे? तुम्ही असे म्हणाल की ही कोणतीही कारवाई नाही? प्रत्यक्षात रशियाचे शेकडो अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले. तुम्ही त्याला कोणतीही कारवाई म्हणता का? मी अद्याप फेज २ किंवा फेज ३ लागू केलं नाही- अमेरिकेचे अध्यक्ष, डोनाल्ड ट्रम्प

  • जर भारतानं रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणं सुरू ठेवलं तर भारताला मोठ्या अडचणी येतील, असे सांगत अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी यापूर्वी दिलेल्या इशाऱ्याची आठवण करून दिली. दोन आठवड्यांपूर्वी मी म्हटलं होतं की जर भारतानं रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केली तर भारताला मोठ्या समस्या येतील आणि तेच घडत आहे.

व्यापार संतुलनासाठी आयातशुल्क आकारण्याची गरज- स्कॉट जेनिंग्ज रेडिओ शोमध्ये बोलताना ट्रम्प म्हणाले, अमेरिकेनं भारतीय वस्तुंवरील आयातशुल्क वाढविल्यानंतर भारतानं अमेरिकेला शून्य आयातशुल्क लागू करणाऱ्या कराराची ऑफर दिली आहे. भारत हा जगात सर्वाधिक आयातशुल्क आकारणारा देश होता. मला आता भारतात कोणतेही आयातशुल्क आकारले जात नाहीत. जर मी आयातशुल्क आकारले नसते तर त्यांनी ही ऑफर कधीच दिली नसती. ट्रम्प यांनी व्यापार संतुलनासाठी आयातशुल्क आकारण्याची गरज असल्याचा पुनरुच्चारही केला. चीन आपल्यावर आयातशुल्क आकारतो. भारतही आपल्यावर आयातशुल्क आकारतो. ब्राझील आपल्यावर आयातशुल्क आकारतो. जगातील इतर कोणापेक्षाही मी आयातशुल्क आकारणी चांगल्या प्रकारे समजतो, असे ते म्हणाले.

त्यांनी (भारत) आयातशुल्क पूर्णपणं कमी करण्याची ऑफर दिली आहे. परंतु आता उशीर होत आहे. आतापर्यंत, अनेक दशकांपासून ते पूर्णपणे एकतर्फी संबंध (भारत-अमेरिका) राहिले आहेत- अमेरिकेचे अध्यक्ष, डोनाल्ड ट्रम्प

  • अमेरिकेनं नोव्हेंबरपर्यंत चीनवरील अतिरिक्त आयातशुल्क तात्पुरते स्थगित केलं आहे. मात्र, अमेरिकेनं अद्याप भारताला आयातशुल्काबाबत कोणताही दिलासा दिलेला नाही.

