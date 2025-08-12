लंडन - वाढत्या स्थलांतराला आळा घालण्याच्या उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून परदेशी गुन्हेगारांना शिक्षा झाल्यानंतर त्यांच्या अपीलांवर सुनावणी होण्यापूर्वीच त्यांना देशातून बाहेर काढण्यात येईल. अशा प्रकारची तरतूद असणाऱ्या देशांच्या विस्तारित यादीत भारताचाही समावेश करण्यात आला आहे.
रविवारी एका घोषणेत, यूके गृह विभागाच्या कार्यालयाने याची पुष्टी केली की त्यांच्या "आधी स्थलांतर नंतर अपील" योजनेची व्याप्ती आठ देशांवरून जवळजवळ तिप्पट करून २३ केली जाईल. या देशांमधील परदेशी नागरिकांना त्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्यापूर्वी त्यांच्या मूळ देशात हद्दपार केले जाईल. ज्या परदेशी नागरिकांचा मानवी हक्कांचा दावा नाकारण्यात आला आहे, त्यांना व्हिडिओ तंत्रज्ञानाचा वापर करून परदेशातून त्यांच्या यूके अपील सुनावणीत भाग घेण्याची संधी मिळेल.
"बऱ्याच काळापासून, परदेशी गुन्हेगार आमच्या इमिग्रेशन सिस्टमचा गैरफायदा घेत आहेत, महिने किंवा अगदी वर्षे यूकेमध्येच राहतात आणि त्यांचे अपील लांबत आहेत. हे आता संपवलं पाहिजे," असं गृहमंत्री यवेट कूपर यांनी स्पष्ट केलं. “आपल्या देशात गुन्हे करणाऱ्यांना व्यवस्थेत फेरफार करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, म्हणूनच आम्ही नियंत्रण पुन्हा लादत आहोत आणि आमच्या कायद्यांचा आदर केला पाहिजे, त्यांची अंमलबजावणी केली जाईल असा स्पष्ट संदेश याद्वारे देत आहोत,” असंही त्यांनी सांगितलं.
२०२३ मध्ये तत्कालीन कंझर्व्हेटिव्ह गृहमंत्री सुएला ब्रेव्हरमन यांनी पुनरुज्जीवित केलेल्या रिमोट हियरिंग योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या देशांच्या यादीत फिनलंड, नायजेरिया, एस्टोनिया, अल्बेनिया, बेलीझ, मॉरिशस, टांझानिया आणि कोसोवो यांचा समावेश होता. आता, अंगोला, ऑस्ट्रेलिया, बोत्सवाना, ब्रुनेई, बल्गेरिया, कॅनडा, गयाना, इंडोनेशिया, केनिया, लाटविया, लेबनॉन, मलेशिया, युगांडा आणि झांबियासह भारताचा समावेश केला जाईल. यूके सरकारने म्हटलं आहे की ते “या योजनेत सामील होण्याबाबत इतर अनेक देशांशी” सतत चर्चा करत आहेत.
“विदेशी गुन्हेगारांना जलद परत पाठवता येईल अशा देशांची संख्या वाढवण्यासाठी आम्ही राजनैतिक प्रयत्नांचे नेतृत्व करत आहोत आणि जर त्यांना अपील करायचे असेल तर ते त्यांच्या मूळ देशातून सुरक्षितपणे ते करू शकतात. या योजनेअंतर्गत, आम्ही आंतरराष्ट्रीय भागीदारींमध्ये गुंतवणूक करत आहोत,” असे परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड लॅमी म्हणाले.
गृह कार्यालयाच्या मते, विस्तारित यादीतील देशांमधील पूर्वीचे गुन्हेगार तुरुंगवासाच्या शिक्षेनंतर "ब्रिटिश करदात्यांवर अतिरिक्त भार" म्हणून अपील प्रणालीद्वारे त्यांचे खटले चालवले जात असताना महिने किंवा अनेक वर्षे यूकेमध्ये राहू शकतात. जुलै २०२४ मध्ये नवे सरकार सत्तेत आल्यापासून सुमारे ५,२०० परदेशी नागरिकांना हद्दपार करण्यात आले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत १४ टक्क्यांनी वाढले आहे, हे अधोरेखित करणारी अद्यावत आकडेवारी देखील त्यांनी जारी केली आहे.
याव्यतिरिक्त, सरकारने म्हटलं आहे की सीमा सुरक्षा, आश्रय आणि इमिग्रेशन विधेयकातील नवीन अधिकारांनुसार सूचित लैंगिक गुन्हे करणाऱ्या आश्रय शोधणाऱ्यांना निर्वासित संरक्षणाचा दावा करण्याचा त्यांचा अधिकार काढून घेता येईल. इंग्लंड आणि वेल्समधील जवळजवळ ८० तुरुंगांमध्ये तज्ञ कर्मचाऱ्यांची तैनाती आणि हद्दपारी जलद करण्यासाठी ५ दशलक्ष पौंडची तरतूद केल्याचे म्हटलं जातं.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, देशभरातील डिलिव्हरी फर्मसाठी बेकायदेशीरपणे काम करणाऱ्या दुचाकी चालकांवर आठवडाभर चाललेल्या कारवाईत यूके अधिकाऱ्यांनी भारतीयांसह शेकडो लोकांना अटक केली आहे. यूके गृह विभागानं या आठवड्यात उघड केलं की, त्यांच्या इमिग्रेशन अंमलबजावणी पथकांनी डिलिव्हरी रायडर्स म्हणून काम करणाऱ्या स्थलांतरितांवर लक्ष केंद्रित करून बेकायदेशीर काम करणाऱ्या हॉटस्पॉट्सना लक्ष्य करून "देशव्यापी मोहीम सप्ताह" राबवला.
२० ते २७ जुलै दरम्यान, एकूण १,७८० व्यक्तींची झाडाझडती घेण्यात आली. ज्यामध्ये आवश्यक कागदपत्रांशिवाय काम करणारे आढळून आलेले २८० स्थलांतरित आणि आश्रय शोधणाऱ्यांना अटक करण्यात आली, असं गृह विभागानं सांगितल. अशाच एका छाप्यादरम्यान, अधिकाऱ्यांनी पश्चिम लंडनमधील हिलिंग्डन येथे सात भारतीय नागरिकांना अटक केली, त्यापैकी पाच जणांना बेकायदेशीर कामासाठी ताब्यात घेण्यात आले.