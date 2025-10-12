ETV Bharat / international

तालिबानचा पाकिस्तानवर हल्ला ; अनेक चौक्यांवर मिळवला ताबा

तालिबानच्या सैन्यानं पाकिस्तानवर जोरदार हल्ला केला. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या सीमेवर असलेल्या कुनार, नांगरहार, पक्तिया, खोस्त आणि हेलमंड प्रांतातील तालिबान अधिकाऱ्यांनी संघर्ष सुरू असल्याची पुष्टी केली.

October 12, 2025

October 12, 2025

Choose ETV Bharat

काबूल : अफगाणिस्तानच्या तालिबानी सैन्यानं शनिवारी पाकिस्तानी सैनिकांवर हल्ला करुन मोठी खळबळ उडवून दिली. या हल्ल्यात तालिबानी सैन्यानं पाकिस्तानच्या अनेक चौक्यांवर ताबा मिळवला आहे. तालिबानी सैन्यानं केलेल्या हल्ल्यात पाकिस्तानच्या अनेक सैनिकांचा मृत्यू झाल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. तालिबाननं त्यांच्या भूमीवर हवाई हल्ले केल्याचा आरोप केला, असं पाकिस्तानच्या अनेक प्रांतातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शनिवारी सांगितलं.

तालिबानी सैन्याचा पाकिस्तानवर हल्ला : गुरुवारी अफगाणिस्तानच्या राजधानीत एक स्फोट झाला. दुसऱ्या दिवशी तालिबान संचालित संरक्षण मंत्रालयानं पाकिस्तानवर हल्ल्यांचा आरोप केला. पाकिस्तान हा त्यांच्या शेजारी देशाच्या सार्वभौमत्वाचं उल्लंघन करत असल्याचा आरोप केला. "काबूलवर पाकिस्तानी सैन्यानं केलेल्या हवाई हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून तालिबानी सैन्य सीमेवरील विविध भागात पाकिस्तानी सुरक्षा दलांविरुद्ध जोरदार कारवाईत गुंतलं आहे, असं अफगाण सैन्यानं एका निवेदनात नमूद केलं आहे. तालिबान संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते इनायत खोवारझम यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितलं की "'यशस्वी' कारवाया मध्यरात्री संपल्या आहेत."

अफगाणिस्तानच्या भूमीचं रक्षण करण्यास सक्षम : तालिबान संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते इनायत खोवारझम यांनी इशारा दिला आहे. "जर त्यांनी पुन्हा अफगाणिस्तानच्या भूमीकडं वाकड्या नजरेनं पाहिलं तर आमचं सशस्त्र दल त्यांच्या भूमीचं रक्षण करण्यास तयार आहे. त्यांना कडक प्रत्युत्तर देण्यात येईल." गुरुवारी झालेल्या हल्ल्यांमागे इस्लामाबादचा हात असल्याची पुष्टी इस्लामाबादनं केली नाही. मात्र काबुलला "टीटीपीला त्यांच्या भूमीवर आश्रय देणं थांबवण्याचं आवाहन केलं."

शेकडो सैनिकांना ठार मारल्याचा आरोप : अफगाणिस्तानात लढाईचं प्रशिक्षण घेतलेल्या आणि अफगाण तालिबानसारख्याच विचारसरणीचा दावा करणाऱ्या टीटीपीवर इस्लामाबादनं 2021 पासून शेकडो सैनिकांना ठार मारल्याचा आरोप केला आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या सीमेवर असलेल्या कुनार, नांगरहार, पक्तिया, खोस्त आणि हेलमंड प्रांतातील तालिबान अधिकाऱ्यांनी संघर्ष सुरू असल्याचा दावा केला आहे. "आज संध्याकाळी, तालिबान सैन्यानं हल्ला करण्यास सुरुवात केली. आम्ही सीमेवरील चार ठिकाणी प्रथम हलका आणि नंतर जड तोफखाना गोळीबार केला," असं अफगाणिस्तानच्या सीमेला लागून असलेल्या पाकिस्तानच्या खैबर-पख्तूनख्वा प्रांतातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं वृत्तसंस्थेला सांगितलं. "पाकिस्तानी सैन्यानं जोरदार गोळीबार केला आणि स्फोटकं बाळगल्याचा संशय असलेल्या तीन अफगाण क्वाडकॉप्टरना गोळ्या घातल्या. तीव्र लढाई सुरू आहे, परंतु आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही," असं त्यांनी पुढं सांगितलं. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी त्यांच्या देशाच्या शेजाऱ्यांना 'संयम बाळगण्याचं' आवाहन केलं.

