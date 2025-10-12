गाझा शांतता योजनेला हमासकडून विरोध; प्रस्तावाला 'हास्यास्पद' म्हणत लावलं धुडकावून
इज्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी सांगितलं आहे की, जर हमासने शस्त्र टाकली नाहीत, तर इस्रायल आपले हल्ले पुन्हा सुरू करू शकतो.
Published : October 12, 2025 at 12:31 PM IST
दोहा : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या गाझा शांतता योजनेला हमासनं मोठा धक्का दिला आहे. फिलिस्तीनी गट हमासनं इजिप्तमध्ये होणाऱ्या गाझा शांतता करारावर अधिकृत स्वाक्षरी करण्यापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. एएफपीला हमासच्या एका वरिष्ठ नेत्यानं सांगितलं की, त्यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या योजनेच्या काही बाबींशी असहमती आहे आणि त्यामुळे या दीर्घकाळापासून अपेक्षित असलेल्या कराराचं भवितव्य पुन्हा एकदा अनिश्चिततेत गेलं आहे.
हमासने प्रस्तावाला सांगितलं हास्यास्पद : इस्रायलमधील एका वृत्तानुसार, हमासच्या नेत्यांनी या योजनेअंतर्गत त्यांच्या सदस्यांनी गाझा पट्टी सोडावी, या सूचनेला हास्यास्पद ठरवत पूर्णतः फेटाळून लावलं आहे. यासोबतच, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इशारा दिला होता की, हमासनं या करारावर स्वाक्षरी केलीच पाहिजे, अन्यथा त्यांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावं लागेल.
हमासच्या राजकीय ब्युरोचे सदस्य होसम बद्रान यांनी पत्रकारांना सांगितलं की, "पॅलेस्टिनी नागरिकांना मग ते हमासचे सदस्य असोत किंवा नसोत त्यांच्या स्वतःच्या भूमीतून हाकलून देण्याची कल्पना ही हास्यास्पद आणि निरर्थक आहे." ते पुढे म्हणाले की, योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील वाटाघाटी अनेक गुंतागुंती आणि अडचणींमुळे अत्यंत कठीण ठरण्याची त्यांना अपेक्षा आहे.
मिडल ईस्ट दौऱ्यावर जाणार ट्रम्प : ट्रम्प पुढील दोन दिवसांत मिडल ईस्टच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत आणि त्याच्याआधीच हमासकडून ही प्रतिक्रिया आली आहे. या दौऱ्यात, 7 ऑक्टोबरला हमासनं केलेल्या हल्ल्यानंतर गाझामध्ये अजूनही ओलीस असलेल्या काही इस्रायली लोकांची सुटका झाल्याचा आनंद साजरा केला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
इस्रायल पुन्हा सुरू करू शकतो हल्ले : पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी एकतर्फी युद्धविराम संपवला होता. त्यांनी सांगितलं आहे की, "जर हमासनं शस्त्र खाली ठेवले नाहीत, तर इस्रायल पुन्हा हल्ले सुरू करू शकतो." डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शांतता कराराचा एक भाग शुक्रवारी अंमलात आला. त्यानुसार इस्रायल युद्धविरामाला तयार झाला आणि गाझामधील काही भागांतून आपलं सैन्य मागे घेतलं. यानंतर युद्धामुळे विस्थापित झालेली कुटुंबं हळूहळू परत आपल्या घरी जायला लागली आहेत.
