"डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर महाभियोग दाखल करा,"- एलॉन मस्क यांनी केली मागणी - DONALD TRUMP VS ELON MUSK

संग्रहित- डोनाल्ड ट्रम्प एलॉन मस्क ( Source- AP )

By IANS Published : June 6, 2025 at 8:35 AM IST

वॉशिंग्टन- जगात महासत्ता असेल्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असलेला टेस्लाचे सीईओ एलॉन मस्क यांच्यामध्ये कटुता निर्माण झाली आहे. दोघांनी एक्स मीडियात पोस्ट करत आरोप-प्रत्यारोप केले आहेत. ट्रम्प यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर वादाला सुरुवात- ट्रम्प यांनी गुरुवारी ओव्हल ऑफिसच्या पत्रकार परिषदेत टेस्लाचे सीईओ मस्क यांच्यावर टीका केली. ते म्हणाले, मस्क हे 'वन बिग ब्युटीफुल बिल अॅक्ट' ला विरोध करतात. ते इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन काढून टाकल्याबद्दल नाराज आहेत. यापुढे मस्क यांच्याशी मैत्री राहण्याची खात्री नाही. त्यावर मस्क यांनी 'वन बिग ब्युटीफुल बिल अॅक्ट' संबंधातील कागदपत्रे ट्रम्प यांनी एकदाही दाखविली नसल्याचा सोशल मीडियातून दावा केला. तसेच रात्री खूप वेगवान पद्धतीनं विधेयक मंजूर करण्यात आलं. कोणत्याही सिनेटला विधेयक वाचायला वेळ मिळाला नसल्याचं मस्क यांनी नमूद केलं. अमेरिका सरकारसाठी पैसे वाचवण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे एलॉन मस्क यांना मिळणारं अनुदान आणि कंत्राट बंद करणं आहे, असं मत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियात व्यक्त केलं. एकप्रकारे ट्रम्प यांनी मस्क यांना थेट इशारा दिला आहे.

