औषधानंतर आता विदेशातील चित्रपटांवर १०० टक्के आयात शुल्क लागू; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा निर्णय
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेबाहेर निर्मिती करण्यात येणाऱ्या चित्रपटांवर १०० टक्के आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा फटका भारतासह चीनला बसू शकतो.
By ANI
Published : September 29, 2025 at 11:46 PM IST
वॉशिंग्टन - अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी (स्थानिक वेळेनुसार) अमेरिकेबाहेर बनवल्या जाणाऱ्या सर्व चित्रपटांवर १००% आयात शुल्क लावण्याची घोषणा केली. अमेरिकेचा चित्रपट उद्योग विदेशातील कलाकारांनी चोरल्याचा त्यांनी अजब दावा केला.
ट्रुथ सोशलवरील एका पोस्टमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं की, "आमचा चित्रपट निर्मिती व्यवसाय अमेरिकेतून इतर देशांनी चोरला आहे. जसे 'बाळाकडून कँडी' चोरली जाते, तसा चोरला आहे. विशेषत: कमकुवत आणि अक्षम राज्यपाल असलेल्या कॅलिफोर्नियाला विशेषतः मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे, ही दीर्घकाळाची, कधीही न संपणारी समस्या सोडवण्यासाठी अमेरिकेबाहेर बनवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही आणि सर्व चित्रपटांवर १००% कर लादण्यात येणार आहे. अमेरिकेला पुन्हा एकदा महान बनवा!
अमेरिकेतील चित्रपट उद्योगासह टीव्ही क्षेत्र आहे संकटात!अमेरिकन चित्रपट परदेशात चित्रित केल्यावर त्यावर १०० टक्के आयात शुल्क लागणार की नाही, हे अस्पष्ट आहे. मोशन पिक्चर असोसिएशनच्या डेटावरून असेही दिसून येते की २०२३ मध्ये अमेरिकन चित्रपटांनी २२.६ अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली. न्यू यॉर्क लॉ सेंटरमधील सेंटर फॉर इंटरनॅशनल लॉचे सह-संचालक बॅरी अॅपलटन यांनी इशारा दिला की इतर देश अमेरिकन चित्रपटांवर किंवा इतर सेवांवर कर लादून प्रत्युत्तर देऊ शकतात. अलीकडच्या काही वर्षांपासून अमेरिकन चित्रपट आणि टेलिव्हिजन क्षेत्र हे कोविड-१९ महामारी, २०२३ मध्ये हॉलिवूड गिल्डचे संप आणि लॉस एंजेलिस परिसरात अलिकडेच लागलेल्या वणव्यांमुळे संकटात सापडले आहे.
औषध उत्पादनांवर १०० टक्के आयात शुल्क लागू- ट्रम्प यांनी २६ सप्टेंबर रोजी ब्रँडेड आणि पेटंट केलेल्या औषध उत्पादनांवर १०० टक्के आयात शुल्क लादण्याचा निर्णय केला. जोपर्यंत औषधी उत्पादक कंपन्या अमेरिकेत उत्पादन सुविधा स्थापन करत नाहीत, तोपर्यंत हा कर लागू राहील, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं. भारतीय औषध क्षेत्र अमेरिकेत जेनेरिक मागणीच्या ४० टक्के आणि यूकेमध्ये सर्व औषधांच्या २५ टक्के पुरवठा करते. सरकारी आकडेवारीनुसार औषधी उत्पादनांची निर्यात ऑगस्ट २०२४ मध्ये २.३५ अब्ज डॉलर्सवरून ६.९४ टक्क्यांनी वाढली. त्यानंतर ही निर्यात ऑगस्ट २०२५ मध्ये २.५१ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. भारताचा औषध उद्योग हा आकारमानानं जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
हेही वाचा-