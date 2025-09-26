ETV Bharat / international

अमेरिकेनं पाकिस्तानशी वाढवली जवळीक ; ट्रम्प यांनी शाहबाज शरीफ यांना म्हटलं 'महान नेते'

भारतासोबत तणावाचे संबंध असातना वॉशिंग्टनमध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्यात बंद दाराआड चर्चा झाली. यावेळी ट्रम्प यांनी शरीफ यांचं कौतुक केलं.

Pakistani Prime Minister Shahbaz Sharif and Asim Munir
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि असीम मुनीर (AP)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 26, 2025 at 9:11 AM IST

वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी (25 सप्टेंबर) व्हाईट हाऊसमध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांची भेट घेतली. ही भेट म्हणजे अमेरिका आणि पाकिस्तानमधील वाढत चाललेल्या जवळीकचं उदाहरण म्हणून पाहिलं जात आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शाहबाज शरीफ यांचं वर्णन 'महान' नेते असं केलं. सोबतच, शरीफ आणि त्यांचे फील्ड मार्शल असीम मुनीर दोघंही अत्यंत 'उत्कृष्ट व्यक्ती' असल्याचंही सांगितलं. ही भेट संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेदरम्यान झाली. ट्रम्प यांनी आठ अरब आणि मुस्लिम देशांच्या प्रमुख नेत्यांसोबत इस्रायल-हमास युद्ध संपवण्याच्या रणनीतींवर चर्चा केली.

'ते कदाचित आत्ता खोलीत असतील' : ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसच्या ओव्हल ऑफिसमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी माध्यमांना सांगितलं की, "पाकिस्तानी शिष्टमंडळ आलं आहे, कदाचित ते आत्ता खोलीत असतील. मला माहित नाही, कारण आम्हाला उशीर झाला आहे."

भारतासोबच्या तणावादरम्यान, ट्रम्प-शरीफ भेट : विशेष म्हणजे आयात शुल्क वाढीवरून भारत-अमेरिकेत व्यापार संबंध ताणले असताना ही भेट झाली आहे. भारतानं रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी केल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये कटुता निर्माण झाली आहे.

अमेरिकेची पाकिस्तानशी वाढती जवळीक : पाकिस्तान आणि अमेरिकेनं जुलैमध्ये एक व्यापार करार केला. यामुळे अमेरिका पाकिस्तानमधील तेल साठ्यांचा विकास करण्यासाठी मदत करणार आहे. त्या बदल्यात पाकिस्तानवरील आयात शुल्क कमी करणार आहे. शाहबाज शरीफ यांनी ट्रम्प यांचं कौतुक केलं होतं. सोबतच भारत-पाकिस्तान तणाव कमी केल्याबद्दल यावर्षी नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी ट्रम्प यांच्या नावाला शरीफ पाठिंबा दिला होता.

भारतासोबत तणावाचे संबंध का? : दुसरीकडे, ट्रम्प यांचे भारतासोबतचे संबंध ताणले गेले आहेत. भारतानं रशियाकडून तेल खरेदी केल्यानंतर, ट्रम्प यांनी भारतावर 50% पर्यंत आयात शुल्क लादले. जेणेकरून रशियाची अप्रत्यक्षपणे कोंडी होईल. अलीकडेच, ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर भारत, रशिया आणि चीनचा एक फोटो पोस्ट केला. त्यामध्ये त्यांनी म्हटलं, "असं दिसतंय की आपण भारत आणि रशियाला चीनच्या प्रभावाखाली सोडलं आहे"

  • अलीकडेच ट्रम्प यांनी भारतासोबतच्या व्यापारातील अडचणींवर तोडगा निईल, अशी आशा व्यक्त केली होती. त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर लिहिलं होतं, " माझे चांगले मित्र असलेले पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबत लवकरच चर्चा होईल. दोन्ही देशांसाठी फायद्याचा निर्णय होईल, असा विश्वास आहे."

