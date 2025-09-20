ETV Bharat / international

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा नवा डाव; आता एच१ बी व्हिसासाठी 85 हजांराऐवजी द्यावे लागणार ८८ लाख रुपये ? भारतीयांच्या अडचणी वाढणार

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच1 बी व्हिसा शुल्क वाढवून ते 1 लाख डॉलर इतकं केलं. याचा फटका अमेरिकेत जाणाऱ्या लाखो भारतीय तरुणांना होणार आहे.

Donald Trump On H1 Visa Fee Hike
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 20, 2025 at 12:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वॉशिंग्टन : अमेरिकेत जाण्यासाठी एच-1बी ( H1 B ) व्हिसा गरजेचा असतो. नोकरीसाठी अमेरिकेत जाणारे लाखो भारतीय तरुण H1 B व्हिसा मिळवून अमेरिकेत प्रवेश करतात. अमेरिकन कंपन्यांकडून भारतीय तरुणांना हा व्हिसा दिला जातो. अमेरिकेतील आयटी कंपन्यांकडून याचा जास्तीत जास्त वापर होतो. मात्र आता अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नवा डाव टाकल्यानं भारतीयांची H1 B व्हिसा मिळवण्यात मोठी अडचण होणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेत H1 B व्हिसा शुल्क 85 हजारावरुन आता 88 लाख रुपये वाढवण्यात आल्याचं जाहीर केलं. त्यामुळे अमेरिकेत H1 B व्हिसा घेऊन जाणाऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वाढवलं H1 बी व्हिसा शुल्क : अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या धोरणात मोठे बदल केले आहेत. भारतीय उत्पादनांवर लादलेल्या अतिरिक्त करामुळे अगोदरच भारत आणि अमेरिका संबंधात वितुष्ट आलं असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता पुन्हा एक धक्का दिला आहे. शुक्रवारी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषद घेत H1 B व्हिसा शुल्क वाढवण्यात येत असल्याचं स्पष्ट केलं. H1 B व्हिसाचं अगोदरचं शुल्क 85 हजार होतं. मात्र आता H1 B व्हिसा मिळवण्यासाठी 88 लाख रुपये मोजावं लागणार आहे.

अमेरिकन कामगारांची जागा घेणार नाहीत असे कामगार आणा : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर धोरणात मोठ्या प्रमाणात बदल केले आहेत. विशेष म्हणजे भारताविरोधात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक निर्णय घेतल्यानं अमेरिका आणि भारताच्या संबंधात कटुता निर्माण झाली. अमेरिकेतील नागरिकांना अधिक रोजगार मिळण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून ही पावलं उचलली जात असल्याचं तज्ज्ञ सांगत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी एच1 बी व्हिसासाठी नवीन अटी घातल्या आहेत. यापुढं एच1 बी व्हिसा मिळवण्यासाठी कंपन्यांना प्रतीवर्षी 1 लाख डॉलर म्हणजेच 88 लाख रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचा फटका अमेरिकेमधील आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीय नागरिकांना बसण्याची शक्यता आहे.

काय म्हणाले डोनाल्ड ट्रम्प : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, यापुढं एच1 बी व्हिसा मिळवण्यासाठी कंपन्याया आता 1 लाख डॉलर मोजावे लागतील. या निर्णयामुळे अमेरिकेतील कंपन्या उच्च कौशल्य असलेले कामगार नियुक्त करती. हे कामगार अमेरिकन कामगारांची जागा घेणार नाहीत. त्यामुळे कंपन्या अशाच कामगारांना एच1 बी या व्हिसाद्वारे अमेरिकेत आणू शकतील. या नव्या बदलांमुळे अमेरिकेला कुशल मनुष्यबळ मिळेल.”

हेही वाचा :

  1. ट्रम्प-शी जिनपिंग फोन कॉल : टिकटॉक कराराला मंजुरी, अमेरिकेत ॲप सुरू राहणार
  2. डोनाल्ड ट्रम्प लावणार 100% टॅरिफ लादणार? WWE च्या एका निर्णयामुळं अमेरिकेचे अध्यक्ष नाराज?
  3. रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या भारतावर अमेरिका आणखी आयातशुल्क लादणार? ट्रम्प यांनी दिले संकेत

For All Latest Updates

TAGGED:

DONALD TRUMP OVERHAULS H 1B VISAIMPACT INDIAN WORKERSडोनाल्ड ट्रम्पएच1 बी व्हिसा शुल्कDONALD TRUMP ON H1 VISA FEE HIKE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.