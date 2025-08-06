Essay Contest 2025

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून दुसऱ्यांदा भारतीय उत्पादनांवर २५ टक्के आयातकर लागू; भारतानं काय दिली प्रतिक्रिया? - INDIA US RELATIONS

भारत आणि अमेरिकेमध्ये आयात करावरून संबंध ताणलेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा २५ टक्के आयात शुल्क लादल्यावर परराष्ट्र मंत्रालयानं प्रतिक्रिया दिली आहे.

संग्रहित- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रम्प भेट (Source- PTI)
By ANI

Published : August 6, 2025 at 10:44 PM IST

नवी दिल्ली: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के कर लादण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयावर परराष्ट्र मंत्रालयानं तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. अमेरिकेच्या आयात कर लादण्याच्या या निर्णयाला भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं दुर्दैवी म्हटलं आहे. भारत आपल्या राष्ट्रीय हितांचं रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलणार असल्याच परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

भारतानं पाश्चात्य निर्बंधांना न जुमानता रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू ठेवल्याचा उल्लेख करून ट्रम्प यांनी नवीन कर लादण्याच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज भारतीय वस्तूंवर अतिरिक्त २५ टक्के कर लादण्याचा जाहीर केलेला निर्णय म्हणजे "अयोग्य, अवास्तव आणि अतार्किक" असल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयानं काय म्हटलं? भारत रशियाकडून तेल आयात करत असल्यानं अमेरिकेनं आक्षेप घेतला होता. त्यावर परराष्ट्र मंत्रालयानं पुन्हा भूमिका स्पष्ट करत निवेदनात म्हटलं की, "आम्ही या मुद्द्यांवर आमची भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे. आमची आयात बाजारपेठेच्या घटकांवर आधारित आहे. भारताच्या १.४ अब्ज लोकांची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या एकूण उद्देशानं आयात केली जाते. त्यामुळेच अमेरिकेनं भारतावर अतिरिक्त शुल्क लादण्याचा निर्णय घेण्याचा निर्णय दुर्दैवी आहे. कारण इतर अनेक देश त्यांच्या राष्ट्रीय हितासाठी पावले उचलत आहेत".

ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केलेल्या आदेशात काय म्हटलं? अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या आयात शुल्काकरिता २०२२ मध्ये अमेरिकेनं जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय आणीबाणीचा संदर्भ आहे. तेव्हा रशियानं युक्रेनवर हल्ला केल्याच्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेनं रशियन तेल आयातीवर बंदी घातली होती. ट्रम्प यांनी आज स्वाक्षरी केलेल्या आदेशात म्हटलं, भारत रशियावर लागू केलेल्या आयातीच्या बंदीला महत्त्व न देता तेल खरेदी करत आहे. त्यामुळे रशियाला आर्थिक फायदा होत आहे. यामुळेच भारतावर हा कर लादण्यात आला आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे ट्रम्प यांनी यापूर्वीच भारतीय उत्पादनांवर २५ टक्के आयातकर लागू केला आहे. त्यामुळे अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या भारतीय उत्पादनांवर एकूण ५० टक्के आयातकर लागू होणार आहे. त्याचा भारतामधून अमेरिकेत निर्णय होणाऱ्या विविध उत्पादनांच्या निर्यातीला फटका बसणार आहे.

