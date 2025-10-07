ETV Bharat / international

भारत-पाकिस्तान युद्ध संपवण्याचा डोनाल्ड ट्रम्पचा खोटा दावा, भारतानं केली पोलखोल

विशेष म्हणजे भारताच्या परराष्ट्र खात्याने त्यांचे दावे अनेक वेळा फेटाळून लावले असले तरी ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा खोटा दावा केल्यानं तो चर्चेचा विषय ठरत आहे.

US President Donald Trump
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 7, 2025 at 11:15 AM IST

2 Min Read
वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध थांबवल्याचा दावा केलाय. ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारत-पाकिस्तान संकट माझ्यामुळेच संपुष्टात आले, असंही डोनाल्ड ट्रम्प म्हणालेत. विशेष म्हणजे भारताच्या परराष्ट्र खात्याने त्यांचे दावे अनेक वेळा फेटाळून लावले असले तरी ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा खोटा दावा केल्यानं तो चर्चेचा विषय ठरत आहे.

मी सात युद्धे संपवली आहेत : "आम्ही एक समृद्ध आणि शक्तिशाली देश आहोत, कारण तुम्हाला माहिती आहेच की, मी सात युद्धे संपवली आहेत, त्यापैकी किमान अर्ध्या युद्धांना माझी व्यापार शक्ती आणि वाढलेले आयात शुल्क कारणीभूत ठरले आहे. जर माझ्याकडे शुल्क लादण्याची शक्ती नसती, तर त्यापैकी किमान चार युद्धे अजूनही चालू राहिली असती. जर तुम्ही भारत आणि पाकिस्तानकडे पाहिले तर ते त्या युद्धासाठी तयार होते," असंही डोनाल्ड ट्रम्प म्हणालेत. "त्यावेळी सात विमाने पाडण्यात आली. मी जे काही म्हटले ते खूप प्रभावी होते. आम्ही केवळ शेकडो अब्ज डॉलर्स कमावले नाहीत, तर शुल्कामुळे आम्ही शांतीरक्षक देखील आहोत." त्यानंतर कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या आगामी भेटीवर ते म्हणाले की, ते शुल्काबद्दलच बोलण्यासाठी येत आहेत.

ट्रम्प यांचा भारत-पाकिस्तान संघर्षात मध्यस्थी करण्याच्या पुनरुच्चार : "मला वाटतं की ते कदाचित टॅरिफबद्दल बोलायला येत आहेत, कारण बऱ्याच कंपन्या कॅनडा सोडून अमेरिकेत येत आहेत आणि त्या मेक्सिको सोडून अमेरिकेत येत आहेत आणि तसे त्या चीन सोडून जात आहेत आणि त्या जगभरातून अमेरिकेत येत आहेत," असंही ट्रम्प म्हणाले. ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान संघर्षात मध्यस्थी करण्याच्या आपल्या दाव्याचा पुनरुच्चार केला आणि म्हटले की, त्यांना सात युद्धे संपवल्याबद्दल नोबेल पारितोषिक देण्यात यावे. शनिवारी अमेरिकन कॉर्नरस्टोन इन्स्टिट्यूटच्या फाउंडर्स डिनरमध्ये ट्रम्प म्हणाले की, "आम्ही शांतता करार करीत आहोत आणि आम्ही युद्धे थांबवत आहोत म्हणून आम्ही भारत आणि पाकिस्तान, थायलंड आणि कंबोडियामधील युद्धे थांबवली."

मी ते युद्ध कसे थांबवले तर व्यापाराद्वारे : पुढे ते म्हणाले की, "भारत आणि पाकिस्तानबद्दल विचार करा आणि तुम्हाला माहिती आहे की, मी ते कसे थांबवले तर व्यापाराद्वारे." त्यांना व्यापार करायचा आहे आणि मला दोन्ही नेत्यांबद्दल खूप आदर आहे.' अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांचा प्रभाव असल्याचा दावा करणाऱ्या इतर संघर्षांचीही यादी केलीय, ज्यात आर्मेनिया, अझरबैजान, कोसोवो आणि सर्बिया, इस्रायल आणि इराण, इजिप्त आणि इथिओपिया, रवांडा आणि काँगो यांचा समावेश आहे. 'भारत, पाकिस्तान, थायलंड, कंबोडिया, आर्मेनिया, अझरबैजान, कोसोवो, सर्बिया, इस्रायल, इराण, इजिप्त, इथिओपिया, रवांडा आणि काँगो यांचा समावेश आहे. आम्ही त्या सर्वांना रोखले आणि त्यापैकी 60 टक्के युद्धे व्यापारामुळे रोखली गेली,' असंही ट्रम्प यांनी अधोरेखित केले.

INDIA PAKISTAN WARDONALD TRUMPINDIAभारत पाकिस्तान युद्धNARENDRA MODI

