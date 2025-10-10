दोन वर्षांच्या संघर्षाला विराम! इस्रायल-हमासमध्ये शांततेच्या पहिल्या टप्प्याला मंजुरी; सर्व ओलीस होणार मुक्त
गाझा येथील संघर्ष थांबावा, यासाठी शांतता प्रस्तावाच्या पहिल्या टप्प्याला इस्रायल आणि हमासनं मंजुरी दिली आहे. यामुळे आता दोन वर्षांपासून सुरू असलेला रक्तरंजित संघर्ष थांबणार आहे.
Published : October 10, 2025 at 12:11 PM IST
वॉशिंग्टन : इस्त्रायल आणि हमास यांच्यात दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षादरम्यान एक सकारात्मक बाब समोर आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी घोषणा केली की, "दोन्ही देशांनी त्यांच्या शांतता कराराच्या पहिल्या टप्प्याला सहमती दर्शवली आहे. या कराराअंतर्गत संघर्ष थांबवण्यात येणार असून सर्व ओलीस व ताब्यात असलेल्या बंदीवानांची सुटका करण्यात येणार आहे." ट्रम्प यांनी म्हटलं की, "ही गेल्या काही महिन्यांतील सर्वात यशस्वी पावलं असून शांततेच्या दिशेनं एक मोठा टप्पा आहे."
ट्रम्प यांनी केली मोठी घोषणा : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर लिहिलं की, "याचा अर्थ असा की सर्व ओलीस लवकरच मुक्त केले जातील आणि इस्त्रायल आपलं सैन्य ठरवलेल्या सीमांपर्यंत मागे घेईल. हे एक मजबूत आणि शाश्वत शांततेच्या दिशेनं पहिलं पाऊल आहे."
'देवाच्या कृपेनं सर्वांना घरी परत आणू' : ट्रम्प यांनी हेही सांगितलं की, या करारामध्ये सर्वांना समान वागणूक दिली जाईल. दरम्यान, इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी म्हटलं, "देवाच्या कृपेनं आपण आपल्या सर्व नागरिकांना परत घरी आणू." तर हमासनं स्वतंत्र निवेदन जारी करून सांगितलं की, "या करारामध्ये इस्त्रायली सैन्याची माघार, मानवीय मदतीला परवानगी देणं आणि ओलीस व बंदीवानांच्या अदलाबदलीचा समावेश आहे.
सर्व ओलिसांची होणार सुटका : या करारानुसार प्रथम सर्व ओलिसांची सुटका केली जाईल. हमासनं ताब्यात घेतलेल्या इस्रायली ओलिसांची तत्काळ सुटका केली जाईल. या प्रक्रियेत महिला, मुले आणि वृद्धांसह 100 हून अधिक ओलिसांचा समावेश असल्याचा अंदाज आहे. तथापि, वृत्तसंस्थेचा दावा आहे की, हमास या आठवड्याच्या अखेरीस सर्व 20 जिवंत ओलिसांची सुटका करेल, तर इस्रायल गाझाच्या बहुतेक भागातून माघार घेईल. ओलिसांना त्यांच्या कुटुंबीयांकडं सुरक्षित परत आणण्यासाठी विशेष व्यवस्था केली जाईल. यामध्ये वैद्यकीय तपासणी आणि मानसिक आधार यांचा समावेश असेल.
दरम्यान, इस्रायल त्यांच्या तुरुंगातून पॅलेस्टिनी बंदीवानांनाही सोडणार आहे. तथापि, त्यांची संख्या अद्याप सार्वजनिक केलेली नाही. आता करार झाला आहे, ही सुटका प्रक्रिया 72 तासांच्या आत पूर्ण करावी लागेल, जी शांतता चर्चेच्या यशाची पहिली परीक्षा असेल.
इस्रायली सैन्य गाझा पट्टीतून घेईल माघार : कराराच्या पहिल्या टप्प्यानुसार, इस्रायली सैन्य गाझा पट्टीच्या काही भागांमधून माघार घेईल, विशेषतः ज्या भागात अलिकडच्या काही महिन्यांत तीव्र संघर्ष झाला आहे. गाझाच्या सीमेवर असलेल्या पूर्व-निर्धारित बफर झोनपुरती माघार मर्यादित असेल. या प्रक्रियेत, सैन्य तुकड्या त्यांच्या स्थानांवरून माघार घेतील, परंतु सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय शांतता सेना तैनात केली जाऊ शकते.
शिवाय, पहिल्या टप्प्यात गाझामध्ये पाणी, वीज आणि वैद्यकीय पुरवठा यासारख्या मूलभूत सेवा पुनर्संचयित करण्यावर लक्ष केंद्रित केलं जाईल. ट्रम्प यांनी आश्वासन दिलं आहे की माघारीनंतर गाझामध्ये बांधकाम कामांना परवानगी दिली जाईल, ज्यामुळे युद्धग्रस्त भागांची पुनर्बांधणी करण्यास मदत होईल. या पहिल्या टप्प्याचा उद्देश तत्काळ युद्धबंदी सुनिश्चित करणं आहे. हमास आणि इस्रायलनं पुढील 30 दिवसांत हा पहिला टप्पा पूर्ण करण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे.
पंतप्रधान मोदींनी केलं ट्रम्प यांचं अभिनंदन : दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी फोनवर बोलून गाझा शांतता कराराच्या यशाबद्दल त्यांचं अभिनंदन केलं.
भारत-अमेरिका व्यापार करारावरही चर्चा झाली : पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून सांगितलं की, "माझे मित्र राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी बोललो आणि ऐतिहासिक गाझा शांतता योजनेच्या यशाबद्दल त्यांचं अभिनंदन केलं. तसेच व्यापार करारावर झालेल्या चांगल्या प्रगतीचा आढावा घेतला. येत्या आठवड्यात संपर्कात राहण्याचं मान्य केलं."
हेही वाचा