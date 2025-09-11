बंदुकीमुळे होणाऱ्या हिंसाचाराबाबत विचारला प्रश्न, त्याच कार्यक्रमात ट्रम्प यांच्या निकटवर्तीयाची गोळ्या घालून हत्या
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय चार्ली कर्क यांची युटा येथील विद्यापीठाच्या कार्यक्रमात गोळीबार करून हत्या करण्यात आली. हत्येपूर्वी कर्क हे चर्चासत्रात बोलत होते.
By IANS
Published : September 11, 2025 at 7:34 AM IST|
Updated : September 11, 2025 at 8:28 AM IST
ओरेम, युटा: रिपब्लिकन मतदारांना एकत्र आणण्यात प्रभावी भूमिका बजावणारे आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय ३१ वर्षीय चार्ली कर्क यांची बुधवारी हत्या करण्यात आली. युटा विद्यापीठाच्या कार्यक्रमात ते बंदुकीच्या हिंसाचाराबद्दल चर्चासत्रात प्रश्न विचारत होते. त्यानंतर त्यांची हत्या करण्यात आली.
ट्रम्प यांच्या निकटवर्तीयाची गोळ्या घालून हत्या झाल्यानंतर अमेरिकेत खळबळ उडाली आहे. युटाचे राज्यपाल स्पेन्सर कॉक्स म्हणाले, हा आपल्या राज्यासाठी काळा दिवस आहे. हा आपल्या राष्ट्रासाठी दुःखद दिवस आहे. मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की ही राजकीय हत्या आहे. कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या नागरिकांकडून सामूहिक गोळीबार आणि बंदुकीच्या हिंसाचाराबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाला चार्ली कर्क देत होते. यावेळी त्यांनी म्हटलं होतं, तुम्हाला माहिती आहे का गेल्या १० वर्षांत किती ट्रान्सजेंडर अमेरिकन लोकांनी सामूहिक गोळीबार केला आहे?” त्या व्यक्तीनं विचारलं. कर्क यांनी उत्तर दिलं, खूप जास्त. पुन्हा त्या नागरिकानं उत्तर दिलं, तुम्हाला माहिती आहे का गेल्या १० वर्षांत अमेरिकेत किती सामूहिक गोळीबार झाले आहेत? गँगकडून झालेला हिंसाचार मोजायचा की नाही?, असे कर्क यांनी विचारले. त्यानंतर मग अज्ञात व्यक्तीकडून अचानक गोळीबार झाला.
TO MY GREAT FELLOW AMERICANS… pic.twitter.com/oRsrE5TTHr— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2025
गोळीबारात जखमी झालेल्या कर्क यांना तातडीनं रुग्णालयात नेण्यात आलं. परंतु काही वेळातच त्यांचा मृत्यू झाला. विद्यापीठाच्या प्रवक्त्यानं दिलेल्या माहितीनुसार हल्लेखोरानं जवळपास २०० यार्ड (१८० मीटर) अंतरावर असलेल्या इमारतीतून गोळीबार केला. यूटा व्हॅली विद्यापीठाकडून सांगण्यात आलं की, कॅम्पस ताबडतोब रिकामा करण्यात आला. त्यानंतर कॅम्पस बंद करण्यात आला असून पुढील सूचना मिळेपर्यंत क्लासेस रद्द करण्यात आले.
- एफबीआयचे संचालक काश पटेल यांनी गोळीबाराच्या संदर्भात संशयास्पद व्यक्तीला ताब्यात घेऊन सोडण्यात आल्याचं सांगितलं. आमचा तपास सुरू आहे. आम्ही माहिती जाहीर करत राहू, असे त्यांनी सोशल मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
ट्रम्प यांनी व्यक्त केलं दु:ख- ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशल पोस्टमधून जवळच्या सहकाऱ्याच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त केला. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले, महान आणि अगदी दिग्गज अशा चार्ली कर्क याचं निधन झालं आहे. अमेरिकेतील तरुणांचं मन चार्लीपेक्षा अधिक चांगले कोणीही समजले नव्हते. सर्वांनी, विशेषतः मी, त्याच्यावर प्रेम केलं. त्याचं कौतुक केलं. आता, तो आता आपल्यासोबत नाही. ट्रम्प यांनी कर्कच्या सन्मानार्थ देशभरातील सर्व अमेरिकन ध्वज अर्ध्यावर उतरवण्याचे आदेश दिले आहेत.
कोण होते चार्ली कर्क? कर्क हे देशातील रुढीवादी विद्यार्थी संघटना टर्निंग पॉइंट यूएसएचे (टीपीयूएसए) संस्थापक म्हणून ओळखले जात होते. विशेषतः २०२४ च्या निवडणुकीत, तरुण रूढीवादी मतदारांना एकत्रित करून त्यांनी राजकीय सामर्थ्य दाखवून दिलं. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांना निवडणूक जिंकण्यात महत्त्वाची मदत झाली होती. ट्रम्प यांच्या अंतर्गत वर्तुळातील अत्यंत विश्वासू व्यक्ती म्हणून कर्क यांची ओळख होती. त्याचबरोबर ट्रम्प कुटुंबाचे ते जवळचे मित्र म्हणूनही ओळखले जात होते. ते वारंवार व्हाईट हाऊसमध्ये उपस्थित राहत होते. एवढेच नव्हे तर ट्रम्प प्रशासनातील महत्त्वाच्या पदांसाठीच्या व्यक्तींची निवड करताना त्यांचा सक्रिय सहभाग होता.
हेही वाचा-