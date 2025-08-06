वॉशिंग्टन : संयुक्त राष्ट्रातील अमेरिकेच्या माजी राजदूत आणि भारतीय वंशाच्या नेत्या निक्की हेली यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना एक महत्त्वाचा सल्ला दिलाय. निक्की हेली यांनी ट्रम्प यांना भारतासोबतचे संबंध बिघडवू नयेत, असे आवाहन केलंय, कारण भारत हा एक मजबूत आणि विश्वासार्ह मित्र आहे. रशियाकडून सर्वाधिक तेल खरेदी करणाऱ्या चीनला अमेरिकेने 90 दिवसांसाठी कर सवलत दिली आहे, तर भारताविरुद्ध अशी कठोर धोरणे स्वीकारणे योग्य नसल्याचंही त्यांनी सांगितलंय.
चीनला सूट देऊ नका : हेली एक्सवर पोस्ट करीत म्हणाल्या की, "भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करू नये, परंतु आपणाकडून रशियन-इराणी तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार असलेल्या चीनला कर सवलत देण्यात आली आहे. चीनला सूट देऊ नका आणि भारतासारख्या मित्रासोबतचे संबंध बिघडवू नका."
ट्रम्प यांच्याकडून भारतावर कर वाढवण्याची धमकी : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर कर वाढवण्याचे संकेत दिल्यावर हेली यांचे हे विधान समोर आलंय. अमेरिकेने भारतावर सर्वाधिक कर लादले असून, आता सध्याचे 25 टक्के कर वाढवण्याचा अमेरिका विचार करीत आहेत, असंही डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले होते. डोनाल्ड ट्रम्प भारतावर दबाव वाढवू इच्छित आहेत, कारण त्यांच्या मते भारत रशियाकडून तेल खरेदी करून रशियाच्या युद्धयंत्रणेला मदत करोय.
रशिया भारताच्या समर्थनात : अमेरिकेच्या दबावादरम्यान रशियाने भारताला उघडपणे पाठिंबा दिलाय. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना रशियातील राष्ट्राध्यक्षांचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह म्हणाले, "आम्हाला भारताविरुद्ध अमेरिकेच्या धमक्यांची जाणीव आहे, परंतु रशिया अशा विधानांना भीक घालत नाही." प्रत्येक देशाला त्याच्या व्यापारी भागीदार आणि आर्थिक सहकार्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर भारताला मजबूत पाठिंबा मिळाला आहे, असंही पेस्कोव्ह यांनी स्पष्ट केलंय.
भारताची ऊर्जा सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरण : भारतासाठी हा एक अतिशय आव्हानात्मक काळ आहे. एकीकडे अमेरिकेसोबतचे धोरणात्मक संबंध महत्त्वाचे असताना दुसरीकडे रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करण्याच्या त्याच्या स्वतंत्र धोरणाचे पालन करणे देखील आवश्यक आहे.
