नेपाळमध्ये पुन्हा धुमश्चक्री, निदर्शकांनी राष्ट्रपतींच्या खासगी निवासस्थानावर केला कब्जा; पंतप्रधान ओलींसह अनेक मंत्र्यांचे राजीनामे
निदर्शकांनी नेपाळच्या राष्ट्रपतींच्या खासगी निवासस्थानावर कब्जा केला आहे. नेपाळच्या माहिती अन् प्रसारण मंत्र्यांच्या निवासस्थानाला आग लावण्यात आलीय.
Published : September 9, 2025 at 2:50 PM IST
काठमांडू- नेपाळमध्ये सोशल मीडियावरील बंदीविरोधात तरुणांचा निषेध दुसऱ्या दिवशीही सुरू आहे. निदर्शकांच्या दबावाखाली नेपाळच्या तीन मंत्र्यांनी राजीनामा दिलाय. तसेच आता नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिलाय. केपी शर्मा ओली यांच्या वतीने सर्व राजकीय पक्षांना शांततेचं आवाहन करण्यात आलंय, 'परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आणि अर्थपूर्ण निष्कर्ष काढण्यासाठी मी संबंधित पक्षांशी चर्चा करीत आहे, यासाठी मी आज संध्याकाळी 6 वाजता सर्वपक्षीय बैठकही बोलावली आहे. या कठीण परिस्थितीत सर्व बंधू आणि भगिनींना संयम राखण्याची मी नम्र विनंती करतो.'
जनरेशन झेड चळवळ व्यापक : सध्या नेपाळमध्ये परिस्थिती गंभीर बनली आहे. निदर्शकांनी नेपाळच्या राष्ट्रपतींच्या खासगी निवासस्थानावर कब्जा केला आहे. नेपाळच्या माहिती अन् प्रसारण मंत्र्यांच्या निवासस्थानाला आग लावण्यात आलीय. सोशल मीडियावरील बंदीविरोधात सुरू झालेला निषेध आता व्यापक झालाय आणि भ्रष्टाचारासह सर्व मुद्द्यांच्या आधारे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जातेय.
भारतातही सुरक्षा व्यवस्था वाढवली : वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळचे दळणवळण, माहिती आणि प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांनी सांगितले आहे की, सरकारने सोशल मीडिया साइट्स पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. सोमवारी तत्पूर्वी निदर्शकांनी नेपाळच्या संसदेच्या परिसरात प्रवेश केला आणि सुरक्षा दलांशी संघर्ष केला. निदर्शकांवर पाण्याच्या तोफांचा, अश्रूधुराच्या नळकांड्याचा आणि रबर गोळ्यांचा वापर करण्यात आला.दरम्यान, नेपाळमध्ये आंदोलन हिंसक झाल्यामुळे भारतातही सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे. नेपाळला लागून असलेल्या भारताच्या सीमेवर पाळत ठेवण्यात आली आहे. नेपाळच्या अनेक शहरांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. नेपाळमध्ये सैन्य तैनात केल्यानंतरही परिस्थिती नियंत्रणात येत नाही.
