वॉशिंग्टन: पेंटागॉनचे माजी विश्लेषक मायकेल रुबिन यांनी पाकिस्तानच्या अलिकडच्या अण्वस्त्रविषयक वक्तव्याचे तीव्र मूल्यांकन केलंय. अमेरिकेच्या भूमीवर त्यांच्या लष्करप्रमुखांनी केलेल्या धमकीच्या वक्तव्यानंतर पाकिस्तान एका बदमाश देशासारखा वागत आहे, असंही ते म्हणालेत. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्या वक्तव्यानंतर हा वाद उफाळून आलाय, असीम मुनीर यांनी कथितपणे धमकी दिली होती की, जर पाकिस्तान पडला तर ते अर्धे जग आपल्यासोबत घेऊन जाईल,' फ्लोरिडाच्या टाम्पा येथे अमेरिकन लष्करी अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत ही टिप्पणी करण्यात आलीय.
पाकिस्तानचे वर्तन पूर्णपणे अस्वीकारार्ह : पेंटागॉनचे माजी अधिकारी आणि मध्य पूर्व विश्लेषक मायकेल रुबिन यांनी एएनआयला सांगितले की, पाकिस्तानचे वर्तन पूर्णपणे अस्वीकारार्ह आहे. त्यांनी लष्करप्रमुखांच्या विधानांची तुलना इसिस आणि ओसामा बिन लादेन यांनी आधी केलेल्या विधानांशीही केलीय. पाकिस्तान एक राष्ट्र म्हणून जबाबदारी पार पाडू शकेल का? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे, असंही मायकेल रुबिन म्हणाले. रुबिन यांनी पाकिस्तानचा नाटो नसलेला प्रमुख सहयोगी म्हणून असलेला दर्जा काढून टाकणे आणि त्याला दहशतवादाचा पुरस्कृत देश म्हणून घोषित करणे, अशी मागणी केलीय. तसेच जनरल मुनीर यांना पर्सना नॉन ग्राटा घोषित करावे आणि त्यांचा अमेरिकन व्हिसा रद्द करावा, असंही ते म्हणालेत.
पाकिस्तानी लष्कर प्रमुखांना देशाबाहेर हाकलून लावले पाहिजे : पाकिस्तानी लष्करच्या प्रमुखांबद्दल अमेरिकन अधिकाऱ्यांकडून त्वरित प्रतिसाद न मिळाल्याबद्दल विश्लेषकांनी विशेष चिंता व्यक्त केली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांना ताबडतोब बैठकीतून बाहेर काढले पाहिजे आणि देशाबाहेर हाकलून लावले पाहिजे. "असिम मुनीर यांनी ही टिप्पणी केल्यापासून 30 मिनिटांच्या आत त्यांना बाहेर काढून टाम्पा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर नेले पाहिजे आणि अमेरिकेतून हाकलून लावले पाहिजे," असंही रुबिन म्हणाले. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे पाकिस्तानशी असलेले संबंध प्रभावित होऊ शकतात. "अमेरिकन लोक दहशतवादाकडे तक्रार म्हणून पाहतात. त्यांना अनेक दहशतवाद्यांचे वैचारिक आधार समजत नाहीत. असीम मुनीर हा सूट घातलेला ओसामा बिन लादेन आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
