काबूल: अफगाणिस्तानला रविवारी रात्री ६.३ रिश्टर स्केल एवढ्या तीव्रतेचा जोरदार भूकंप बसला आहे. या भूकंपाचे धक्के पाकिस्तान आणि दिल्ली-एनसीआरमध्येही जाणवले. तालिबानशासित अफगाण गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्याच्या माहितीनुसार पूर्व अफगाणिस्तानात झालेल्या भूकंपात किमान ८०० लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर जखमींची संख्या २,५०० हून अधिक झाली आहे. मदत आणि बचाव कार्य युद्धपातळीवर सुरू असल्याचा गृहमंत्रालयानं दावा केला.
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्रानं (एनसीएस) दिलेल्या माहितीनुसार अफगाणिस्तानात आज पुन्हा एकदा भूकंपाचे धक्के जाणवले. ४.६ स्केल इतकी भूकंपाची तीव्रता होती. या भूकंपाचे केंद्र ६५ किलोमीटर खोलीवर होते. परराष्ट्र मंत्री (ईएएम) एस जयशंकर यांनी अफगाणिस्तानमध्ये झालेल्या भूकंपाबद्दल शोक व्यक्त केला. या नैसर्गिक आपत्तीच्या कठीण काळात अफगाणिस्तानला मदतीचं त्यांनी आश्वासन दिलं.
भूकंपात गावे उद्धवस्त- रात्रीच्या वेळी झालेल्या भूकंपाचा सर्वात जास्त फटका कुनार क्षेत्राला बसला आहे. या भूकंपाशी संबंधित काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर झाले असून त्यामध्ये भूकंपाची तीव्रता स्पष्टपणे दिसून आली. अफगाणिस्तानच्या वर्दक प्रांताची राजधानी असलेल्या मैदान शहराच्या माजी महापौर जरीफा गफारी यांनी एक्स मीडियावर पोस्ट करत विनाशकारी भूकंपानं संपूर्ण गावे उद्ध्वस्त झाल्याचं म्हटलं आहे.
हजारो लोक बेघर, मदतीचं आवाहन-अफगाणिस्तानच्या कुनार, नांगरहार आणि नोरिस्तान प्रांतात विनाशकारी भूकंप झाल्यानं गावांमधील अनेक घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत. तसेच जीवितहानी झाली आहे. भूकंपामुळे हजारो मुले, महिला आणि वृद्ध ग्रामस्थ जखमी झाले आहेत. तर हजारो लोक बेघर झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि मानवतावादी संघटनांनी मदत, निवारा आणि जीवनरक्षक मदत द्यावी, असे गफारी यांनी आवाहन केलं आहे.
अमेरिकन भूगर्भीय सर्वेक्षणाच्या (USGS) माहितीनुसार, रविवारी रात्री उशिरा पूर्व अफगाणिस्तानात ६.३ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप झाला. स्थानिक वेळेनुसार रात्री १२:४७ वाजता भूकंप झाला. भूकंपाचे केंद्र नांगरहार प्रांतातील जलालाबादपासून २७ किमी पूर्व-ईशान्येला जमिनीपासून ८ किमी खोलीवर होते.
इस्लामाबादमध्येही भूकंपाचे धक्के- भूकंपामुळे पूर्व अफगाणिस्तानातील इमारती काही सेकंदांपर्यंत हादरत राहिल्या होत्या. अफगाणिस्तानपासून सुमारे ३७० किमी अंतरावर असलेल्या पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्येही भूकंपाचे धक्के जाणवले. अफगाणिस्तान भूकंपाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील प्रदेश आहे. यापूर्वी एप्रिल महिन्यात अफगाणिस्तानात भूकंप झाला होता. त्याची तीव्रता रिश्टर स्केलवर ५.८ इतकी होती. या भूकंपाचा फटका उत्तर भारतातील जम्मू आणि काश्मीरमध्येही जाणवला होता.