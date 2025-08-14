ETV Bharat / international

पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या समारंभात हवेत झालेल्या गोळीबारात 3 जण ठार, 60 हून अधिक जखमी - PAKISTAN INDEPENDENCE DAY FIRING

पाकिस्तानमध्ये स्वातंत्र्यदिनाच्या समारंभात गोळीबाराची घटना ही काही नवीन गोष्ट नाही, दरवर्षी येथे अशा घटना घडतात.

Pakistan Independence Day celebrations aerial firing
पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या समारंभात हवेत झालेल्या गोळीबारात 3 जण ठार (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 14, 2025 at 9:42 AM IST

कराची: पाकिस्तानच्या कराचीमध्ये स्वातंत्र्यदिनाच्या समारंभात निष्काळजीपणे केलेल्या हवेतील गोळीबारात एक ज्येष्ठ नागरिक आणि 8 वर्षांच्या मुलीसह तीन जणांचा मृत्यू झाला, तर 60 हून अधिक जण जखमी आहेत, अशी माहिती जिओ न्यूजने एका बचाव अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने दिलीय. या घटना वेगवेगळ्या शहरांमध्ये घडल्यात. अझीझाबादमध्ये एका तरुणीवर गोळीबार करण्यात आला आणि कोरंगीमध्ये स्टीफन नावाच्या एका पुरुषाचा मृत्यू झाला. जिओ न्यूजने दिलेल्या वृत्तानुसार, शहरात या घटनांमध्ये किमान 64 लोक जखमी झाले आहेत.

गोळीबारात मोठ्या संख्येने लोक जखमी : बचाव अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, स्वातंत्र्यदिनादरम्यान झालेल्या गोळीबारात मोठ्या संख्येने लोक जखमी झाले आहेत. अधिकाऱ्यांनी या घटनेचा निषेध करीत याला निष्काळजीपणा आणि धोकादायक म्हटले आहे. नागरिकांना स्वातंत्र्यदिन सुरक्षितपणे साजरा करण्याचे आवाहन केले आहे. पोलिसांनी त्यांची चौकशी सुरू केली आहे आणि हवेत गोळीबार करणाऱ्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचं आश्वासन दिलंय. मिळालेल्या माहितीनुसार, जानेवारीमध्ये कराचीमध्ये झालेल्या गोळीबाराच्या घटनांमध्ये पाच महिलांसह किमान 42 जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता.

गोळीबाराच्या घटनांमध्ये पाच जणांचा मृत्यू : तसेच या घटनांमध्ये पाच महिलांसह 233 जण जखमी झाले होते. शहरातील वेगवेगळ्या भागात दरोड्याचे प्रयत्न उधळताना झालेल्या गोळीबाराच्या घटनांमध्ये पाच जणांचा मृत्यू झाला. इतर काही घटनांमध्ये किरकोळ गोळीबार किंवा हवेतील गोळीबारामुळे लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. गोळीबाराच्या घटनांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या सात जणांपैकी कोणाचेही नाव अद्याप समजलेले नाही. यामध्ये एका महिलेचा समावेश आहे.

या घटनांसाठी अनेक घटक जबाबदार : पोलिसांच्या अहवालानुसार, पोलीस अधिकाऱ्यांनी या घटनांसाठी अनेक घटकांना जबाबदार धरले आहे. यामध्ये मतभेद, वैयक्तिक वैमनस्य आणि दरोड्याच्या प्रयत्नांना प्रतिकार यांचा समावेश आहे. जानेवारीच्या सुरुवातीला कराचीमध्ये रस्ते अपघात, दरोड्यांना प्रतिकार आणि हवेत गोळीबार यामुळे मृत्यूही वाढले. चिपा फाउंडेशनच्या मते, रस्ते अपघातात मुले आणि वृद्धांसह 528 लोक जखमी झाले आणि 36 जणांचा मृत्यू झाला. तसेच दरोड्याच्या प्रतिकाराच्या घटनांमध्ये तीन जणांचा मृत्यू झाला आणि 15 जण जखमी झाले.

