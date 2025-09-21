ETV Bharat / health-and-lifestyle
जागतिक अल्झायमर दिन 2025: हा आजार किती धोकादायक? सुरुवातीच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष केल्यास पडेल महागात
अल्झायमर आजार अत्यंत धोकादायक आहे. या आजाराने ग्रस्त लोकांना कालांतराने दैनंदिन कामांमध्येही मदतीची आवश्यकता भासू शकते.
Published : September 21, 2025 at 5:24 PM IST
WORLD ALZHEIMERS DAY 2025: अल्झायमर हा मेंदूसंबंधित आजार आहे. जो हळूहळू स्मरणशक्ती आणि विचारशक्तीवर परिणाम करतो. अल्झायमरमुळे स्मरणशक्ती, विचार आणि वर्तणुकीशी संबंधित समस्या निर्माण होतात, ज्यामुळे रुग्णाची शेवटी अगदी साधी कामे करण्याची क्षमता देखील नष्ट होते. अल्झायमर असलेल्या लोकांना वर्तन आणि व्यक्तिमत्त्वातही बदल जाणवतात. अल्झायमर रोग हा एक प्रकारचा डिमेंशिया आहे जो सामान्यतः 64 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना प्रभावित करतो.
डिमेंशिया हा एक मेंदूचा विकार आहे ज्यामुळे स्मरणशक्ती, विचार, भाषा आणि शिकण्यात समस्या निर्माण होतात. मेंदूच्या या समस्या कालांतराने वाढत जातात. अल्झायमर आजार असलेल्या लोकांना नंतर दैनंदिन कामे करण्यासाठी मदतीची आवश्यकता भासू शकते. खरं तर, भारतात 40 लाखांहून अधिक लोक कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या डिमेंशियाने ग्रस्त आहेत आणि जगभरात किमान १ कोटी लोक डिमेंशियाने ग्रस्त आहेत, ज्यामुळे हा आजार जागतिक आरोग्य संकट बनला आहे ज्यासाठी तातडीने उपायांची आवश्यकता आहे.
अल्झायमर रिसर्च असोसिएशन आणि असंख्य तज्ञांच्या मते, असा अंदाज आहे की 6 दशलक्षाहून अधिक अमेरिकन (ज्यांपैकी बरेच जण 65 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे आहेत) अल्झायमर आजाराने ग्रस्त आहेत. ही संख्या अमेरिकेतील एका प्रमुख शहराच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे. बातमीद्वारे अल्झायमर आजाराची लक्षणे आणि कारणे जाणून घ्या.
जागतिक अल्झायमर दिन 2025 ची थीम: दरवर्षी 21 सप्टेंबर रोजी अल्झायमर दिन साजरा केला जातो आणि त्यासाठी एक थीम निश्चित केली जाते. अल्झायमरबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि त्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जगभरात विविध कार्यक्रम आणि चर्चासत्रे आयोजित केली जातात. . या थीमचा उद्देश लोकांना डिमेंशिया आणि अल्झायमरबद्दल मोकळेपणाने बोलण्यास, त्याबद्दल प्रश्न विचारण्यास आणि कोणत्याही मिथकांना आणि गैरसमजांना दूर करण्यास प्रोत्साहित करणे आहे. याव्यतिरिक्त, डिमेंशिया आणि अल्झायमरबद्दल गैरसमज दूर करणे आणि योग्य उपचारांसाठी प्रयत्न करणे हा या थीमचा उद्देश आहे.
अल्झायमर आजाराची लक्षणे
सुरुवातीची लक्षणे
- बोललेल्या गोष्टी विसरणे
- नैराश्य
- चिंताग्रस्त
- बोलण्यासाठी योग्य शब्द शोधण्यात अडचण
- निर्णय घेण्यात अडचण
- पाहणे किंवा ऐकण्यात गोंधळ
- गाडी चालवण्यात अडचण
- झोपेच्या समस्या
नंतरची लक्षणे
- भूतकाळातील घटना लक्षात ठेवण्यात अडचण येणे
- परिचित लोक आणि वस्तू ओळखण्यास असमर्थता
- दिशाभूल
- चिडचिड आणि अनेकदा रागाच्या भरात इतरांवर टीका करणे
- वेळेची किंवा ठिकाणाची जाणीव कमी होणे
- खाणे, कपडे घालणे आणि आंघोळ करणे यासारख्या दैनंदिन कामांमध्ये मदतीची आवश्यकता
- मूत्र नियंत्रित करण्यास असमर्थता
अल्झायमर आजार कशामुळे होतो? अल्झायमर रोगाची कारणे अद्याप पूर्णपणे समजलेली नाहीत, परंतु त्यामध्ये कदाचित काही गोष्टींचा समावेश असू शकतो. मेंदूतील वयाशी संबंधित बदल, जसे की आकुंचन, सूज, रक्तवाहिन्यांचे नुकसान आणि पेशींमध्ये ऊर्जा कमी होणे, न्यूरॉन्सना नुकसान पोहोचवू शकतात आणि इतर मेंदूच्या पेशींवर परिणाम करू शकतात.
60 वर्षांनंतर, स्मरणशक्ती कमकुवत: तज्ञांच्या मते, वयानुसार, मेंदूच्या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्समध्ये प्रथिने जमा होऊ लागतात, ज्यामुळे अल्झायमर होतो. यामध्ये गोष्टी कुठे ठेवल्या आहेत हे विसरणे, कुटुंबातील सदस्यांची नावे विसरणे, नातेसंबंध विसरणे आणि स्मरणशक्ती कमी होणे, तसंच वर्तनातील बदल यांचा समावेश असू शकतो. वेळेवर औषधे घेणे आणि मानसिक व्यायाम केल्यास आजाराला वाढण्यापासून थांबवता येवू शकते.
अशा प्रकारे अल्झायमरला आडा घालता येवू शकते: डॉक्टर म्हणतात की जसजसे आपलं वय वाढते तसतसे सुडोकू सोडवणे, बुद्धिबळ खेळणे, वादविवाद करणे आणि मुलांची पुस्तके वाचणे अल्झायमरची लक्षणे कमी करण्यास मदत करू शकते. 80 टक्के अल्झायमर रुग्णांमध्ये मानसिक व्यायाम लक्षणे रोखत आहे. जर विसरणे सामान्य मानले गेले आणि त्यावर उपचार न केले गेले तर 10 वर्षांत या आजाराचे प्रमाण दुप्पट होते. रुग्ण त्यांचे संवेदना गमावतात, घर सोडतात आणि त्यांचे कपडे काढतात. रुग्णाच्या कुटुंबियांना त्यांची चांगली काळजी घेता यावी म्हणून समुपदेशनासाठी देखील घेऊन जाणं फायदेशीर आहे. 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या 15 टक्के रुग्णांना अल्झायमरचा त्रास होतो.
या लोकांना जास्त धोका असतो: मधुमेह, हृदयरोग, मानसिक आजार, मद्यपान, श्रवण, दृष्टीदोष आणि अलगाव.
हे करा
- दररोज सुडोकू आणि कोडी सोडवा.
- कधीकधी उजव्या हाताच्या ऐवजी डाव्या हाताने लिहा आणि डाव्या हाताने खा.
- चित्र काढा किंवा कपडे शिवण्यात वेळ काढा
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)