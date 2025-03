ETV Bharat / health-and-lifestyle

टॅावेलनं चेहरा पुसणे हानिकारक; जाणून घ्या कसे? - SKIN CARE TIPS

Can You Use A Body Towel On Face: बहुतेक लोक आंघोळीनंतर शरीर आणि चेहरा पुसण्यासाठी तीच टॉवेल वापरतात. हे सर्वात नॉर्मल आहे आणि आपल्यापैकी बरेच जण असं करतात. परंतु तुम्हाला माहिती आहे काय? या सवयीचा त्वचेवर वाईट परिणाम होऊ शकतो? तज्ञांच्या मते, चेहरा पुसण्यासाठी कापूस किंवा मायक्रोफायबरसारख्या मऊ टॉवेलचा वापर करणे चांगले. यामुळे त्वचा निरोगी आणि स्वच्छ राहण्यास मदत होईल. कारण चेहऱ्यावर बॉडी टॉवेल वापरल्याने त्वचेवर जळजळ, मुरुमे आणि संसर्ग होण्याची शक्यता जास्त असते. तसंच यामुळे त्वचेला भेगा पडू शकतात त्याचबरोबर चेहऱ्यावर डाग देखील पडू शकतात. याचा परिणाम त्वचेच्या एकूण आरोग्यावरही होऊ शकतो. ते कसं सविस्तर जाणून घेऊया.