‘या’ देशांत फाटलेली जीन्स घातल्यास होऊ शकतो तुरुंगवास
या देशांमध्ये, स्टाईलसाठी फाटलेली जीन्स परिधान केल्यास कठोर कारवाई म्हणजे अगदी तुरुंगवासाची शिक्षा देखील होऊ शकते आहे. चला तर त्या देशांची यादी जाणून घेऊया.
Published : September 20, 2025 at 7:40 PM IST
RIPPED JEANS: काळाबरोबर फॅशन ट्रेंड बदलतात. आजकाल जणून लोक फॅशन ट्रेंडनुसार जगतात. एकेकाळी आपल्याला फाटलेले कपडे घालायला आणि बाहेर पडायलाही लाज वाटत असे. मात्र, आता फाटलेली जीन्स म्हणजेच रिप्ड जीन्स घालणे ही एक नवीन फॅशन बनली आहे. कपडे विक्रेते त्यांना रिप्ड जीन्स किंवा फाटलेली जीन्स या नावाने जास्त किमतीत विकतात. मात्र, काही देशांमध्ये अशा जीन्स घालण्याविरुद्ध कडक कायदे आहेत. चला जाणून घेऊया ते कोणते देश आहेत.
- इराण: इराणमध्ये फॅशनेबल कपड्यांबाबत कडक नियम आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी फाटलेल्या जीन्स घालणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश सरकारने जारी केले आहेत. फाटलेली जीन्स परिधान केल्यास दंड किंवा तुरुंगवास होऊ शकतो. इराण सरकारचं म्हणणं आहे की, ते देशाच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक ओळखीच्या विरोधात आहे.
- सौदी अरेबिया: सौदी अरेबियामध्ये महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी फाटलेले कपडे घालण्याची परवानगी नाही. फाटलेल्या जीन्ससारखे कपडे परिधान केल्यास कठोर शिक्षा होऊ शकते. सौदी अरेबियामध्ये असे कपडे अशोभनीय मानले जातात. फाटलेले कपडे परिधान केलेल्या महिलांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाते.
- तालिबान: तालिबान राजवटीत अफगाणिस्तानमध्ये कठोर ड्रेस कोड आहेत. महिलांना फाटलेली जीन्स घालण्यास मनाई आहे. अशा जीन्स घालणाऱ्यांना तुरुंगवास किंवा दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.
- पाकिस्तान: पाकिस्तानमधील परिस्थिती काहीशी शांत झाली असली तरी, काही भागात अजूनही फाटलेल्या जीन्स घालणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाते. काही धार्मिक गटही अशा कपड्यांना विरोध करतात, त्यामुळे येथेही अशा जीन्स घालण्यास बंदी आहे.
- उत्तर कोरिया: हा अशा देशांपैकी एक आहे जिथे फाटलेली जीन्स घालणे शिक्षापात्र आहे. केसांपासून ते कपड्यांपर्यंत, या देशात अनेक नियम आहेत. येथे फाटलेली जीन्स घालणे कठोर दंडनीय आहे. उत्तर कोरियाला जाताना पर्यटकांनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे.
- जीन्सचा शोध कोणी लावला? १८७० च्या दशकात जीन्सची रचना सुरू झाली. लोएब स्ट्रॉस नावाच्या एका जर्मन व्यावसायिकाने पहिली जीन्स डिझाइन केली. तेव्हापासून, त्यात अनेक प्रकार आणि नवीन डिझाइन आले आहेत. या पॅन्ट विशेषतः कामगारांसाठी डिझाइन केल्या होत्या. त्या विशेषतः टिकाऊ राहण्यासाठी डिझाइन केल्या होत्या.
- फाटलेल्या जीन्सचा ट्रेंड कधीपासून सुरू झाला? फाटलेल्या जीन्सचा ट्रेंड पहिल्यांदा १९७० च्या दशकात उदयास आला. सामाजिक चळवळीचा भाग म्हणून जीन्सची निर्मिती करण्यात आली. समाजाप्रती असंतोष आणि राग व्यक्त करण्यासाठी कार्यकर्ते त्यांच्या जीन्स कापत असत. नंतर मॅडोनाने हा ट्रेंड लोकप्रिय केला. एकदा ती फाटलेल्या जीन्समध्ये दिसली. तिच्या चाहत्यांना ही नवीन डिझाइन आवडली आणि ते तिचे अनुसरण करू लागले. सुरुवातीला मॅडोनाचे चाहते आणि अनुयायी त्यांची जीन्स कापत असत. नंतर, डेनिम कंपन्यांनीने या ट्रेंडला व्यवसायात रूपांतरित केले आणि फाटलेल्या जीन्सची सुरुवात केली.