मुलांना वाटते पावसाची भीती? असू शकतो हा आजार! - WHAT IS OMBROPHOBIA

पाऊस पडल्यानंतर बऱ्याच लोकांना आनंद होतो परंतु असे अनेक व्यक्ती आहेत ज्यांना पावसाची भीती वाटते. याला वैद्यकीय भाषेत ओम्ब्रोफोबिया म्हणतात. वाचा सविस्तर...

मुलांना पावसाची भीती वाटते असू शकतो 'हा' आजार (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 15, 2025 at 8:09 AM IST

2 Min Read

What is ombrophobia: रिमझिम पावसात भिजणे, साचलेल्या पाण्यात उड्या मारणे, वाहत्या पाण्यात होड्या सोडणे हे काही मुलांचे आवडते छंद असतात. पावसात भिजल्यानंतर अनेकांना आनंद होतो. परंतु याच गोष्टी काही मुलांसाठी भीतीदायक ठरू शकतात. पावसाचे काही थेंब दिसल्यावर देखील अशी मुलं काळजी करू लागतात. याला वैद्यकीय भाषेत 'ओम्ब्रोफोबिया' म्हणतात. हा एक प्रकारचा फोबिया आहे. यामुळे मुलांना पावसाची भीती वाटते. पावसाची भीती असलेले मुलं पाऊस टाळण्यासाठी अनेक प्रयत्न करतात. या समस्येमुळे मुलांचे दैनंदिन जीवन कठीण होते. ओम्ब्रोफोबिया असलेल्या मुलांना श्वास घेण्यास त्रास होणे, छातीत दुखणे आणि चक्कर येणे असे अनुभव येऊ शकतात. गंभीर प्रकरणांमध्ये पावसाच्या भीतीमुळे पॅनीक अटॅक देखील येऊ शकतो. चला तर जाणून घेऊया ओम्ब्रोफोबिया म्हणजे काय आणि त्याची लक्षणं

ओम्ब्रोफोबिया लक्षणं: तज्ञांच्या मते, हा एक फोबिया आहे, जो किशोरवयीन मुलं आणि मोठ्यांमध्ये देखील आढळतो. काहींमध्ये याची सौम्य लक्षणे दिसतात, तर काहींना तीव्र लक्षणे दिसतात. ओम्ब्रोफोबिया असलेले व्यक्ती सतत हवामान तपासतात. प्रवास करण्यापूर्वी ते वारंवार पावसाची चिन्हे आहेत का याची तपासणी करतात. या व्यक्तींमध्ये पावसाची भीती इतकी तीव्र असते की जर पाऊस पडला तर ते आपत्कालीन परिस्थितीतही बाहेर पडण्यास कचरतात. तसंच पाऊस थांबला तरी काही तासांसाठी घरातच बंदिस्त असतात. यामुळे ते त्यांचे दैनंदिन काम सुरळीतपणे करू शकत नाहीत. तसंच या काळात त्यांच्या हृदयाचे ठोके देखील वाढण्याची जास्त शक्यता असते. त्याचबरोबर मळमळ आणि चक्कर येणे यासारख्या समस्या देखील उद्भवतात. तज्ञांच्या मते, ओम्ब्रोफोबियाचे विशिष्ट कारण असू शकत नाही. परंतु काही लक्षणं सामान्य आहेत. पावसामुळे होणाऱ्या काही कटू अनुभवांमुळे पावसाची भीती निर्माण होऊ शकते. असं म्हटलं जाते की, पुरामुळे प्रियजन गमावणे किंवा वादळामुळे मालमत्तेचे मोठे नुकसाण होणे यासाराख्या घटणा हळूहळू ओम्ब्रोफोबियाकडे नेऊ शकतात.

इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या जर्नलनुसार, हा फोबिया असलेल्या लोकांना पावसाची सतत तीव्र भीती, थरथरणे, धडधडणे, घाम येणे, छातीत दुखणे, मळमळ, चक्कर येणे, सुन्न होणे, चिंता, पॅनीक अटॅक, हवामान अंदाजांचे निरीक्षण करणे आणि पावसाळ्याच्या दिवसात मोकळ्या जागांपासून दूर राहणे अशी लक्षणं दिसतात. या समस्येचे कोणतेही विशिष्ट कारण असू शकत नाही, परंतु काही लक्षणं सामान्य आहेत.

ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर (OCD): काही लोकांना OCD नावाच्या मानसिक आजार असतो. या आजाराने ग्रस्त असलेले लोक अत्यंत स्वच्छता आणि काळजीपूर्वक केलेली कामे देखील वारंवार करतात. अशी लोक पावसाळ्यात घर अस्वच्छ होऊ देत नाही तसंच घर अस्वच्छ झाल्यास ते सहन करू शकत नाही. यामुळे त्यांना राग येतो. परिणामी हळूहळू ओम्ब्रोफोबिया होतो.

आनुवंशिकता: काही प्रकरणामध्ये हे आनुवंशिक असू शकते. क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं की तणाव आणि चिंता यांच्याशी संबंधित असलेल्या लोकांनाही या फोबियाचा धोका जास्त असू शकतो.

अ‍ॅक्वाफोबिया: काही लोकांना पाण्याची भीती वाटते याला 'अ‍ॅक्वाफोबिया' म्हणतात. हा एक प्रकारचा फोबिया आहे. 'अ‍ॅक्वाफोबिया' असलेले व्यक्ती पावसाची भीती टाळण्यासाठी पाऊस टाळण्याचा खूप प्रयत्न करतात.

उपचार: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, ओम्ब्रोफोबियासाठी कोणताही विशिष्ट उपचार नाही. मात्र, विविध उपचारांद्वारे हा फोबिया नियंत्रित केला जाऊ शकतो. इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या जर्नलने प्रकाशित केले आहे की, कॉग्निटिव्ह बिहेविअरल थेरपी, एक्सपोजर थेरपी इत्यादी पावसाची भीती कमी करण्यास मदत करू शकतात. गंभीर समस्या असलेल्यांसाठी, डॉक्टर चिंताविरोधी औषधे देतात, परंतु ध्यान, योग इत्यादींद्वारे फोबिया नियंत्रित केला जाऊ शकतो असं तज्ञांचं म्हणणं आहे.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

