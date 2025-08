ETV Bharat / health-and-lifestyle

पावसाळ्यात दही खावे की नाही जाणून घ्या आयुर्वेद काय म्हणतो - AVOID CURD DURING MONSOON

पावसाळ्यात दही खावे की नाही जाणून घ्या आयुर्वेद काय म्हणतो ( Getty Images )

By ETV Bharat Health Team Published : August 2, 2025 at 9:01 AM IST | Updated : August 2, 2025 at 9:36 AM IST 2 Min Read

Avoid curd during monsoon: पावसाळा कितीही आल्हाददायक असला तरी आरोग्यासंबंधित समस्या घेऊन येतो. पावसाळ्यात संसर्गजन्य आजार वेगाने पसरतात. लोक लवकर आजारी पडण्याची शक्यता जास्त असते. अशा वेळी हंगामी आजार अनेकदा होतात. म्हणूनच पावसाळ्यात आपण खाल्लेल्या अन्नाची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. पावसाळ्यात आजारी पडू नये म्हणून आपण काय खावे आणि काय खाऊ नये याची काळजी घेतली पाहिजे. दही खाणे आरोग्यासाठी चांगले मानले जाते. कारण त्यामधील प्रोबायोटिक्स आणि निरोगी चरबी प्रमाण वाढते. मात्र, आयुर्वेदात पावसाळ्यात दही खाऊ नये असं म्हटलं आहे. कारण पावसाळ्यात दही खाल्ल्याने विविध आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात असं तज्ञांच म्हणणं आहे. पावसाळ्यात दही का खाऊ नये आणि ते खाल्ल्याने कोणत्या समस्या उद्भवू शकतात? ते पाहूया. पावसाळ्यात दही खावे की नाही जाणून घ्या आयुर्वेद काय म्हणतो (Getty Images)

