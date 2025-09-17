ETV Bharat / health-and-lifestyle

काय सांगता? पुरुषांची प्रेग्नन्सी टेस्ट देखील पॉझिटिव्ह येऊ शकते!

आरोग्य तज्ञांच्या मते, पुरूषांमध्ये प्रेग्नन्सी टेस्टचा पॉझिटिव्ह रिझल्ट हे एखाद्या मोठ्या आजाराचे लक्षण असू शकते. वाचा सविस्तर..,

काय सांगता? पुरुषांची प्रेग्नन्सी टेस्ट देखील पॉझिटिव्ह येऊ शकते! (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 17, 2025 at 5:24 PM IST

why male pregnancy test positive: गर्भधारणा चाचण्यांचा संबंध बहुतेकदा फक्त महिलांशी जोडला जातो. पंरतु हे तुम्हाला विचित्र वाटेल. काही प्रकरणांमध्ये, पुरूषांचा प्रेग्नन्सी टेस्टचा निकाल पॉझिटिव्ह देखील येऊ शकतो. याचा अर्थ असा नाही की तो मुलाला जन्म देणार आहे. आरोग्य तज्ञांच्या मते, हे एक अतिशय धोकादायक लक्षण आहे जे चुकूनही हलक्यात घेऊ नये. या परिस्थितीत, विलंब न करता डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

  • एचसीजी म्हणजे काय ? आरोग्य तज्ञांच्या मते, गर्भधारणा चाचणी HCG (ह्युमन कोरिओनिक गोनाडोट्रोपिन) नावाचं हार्मोन शोधते, हे हार्मोन गर्भधारणेदरम्यान महिलांमध्ये तयार होते. तो पुरुषांमध्ये तयार होत नाही. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये, अंडाकोषाचे कर्करोग किंवा शरीरात तयार होणाऱ्या ट्यूमरमुळे HCG तयार होऊ शकतो आणि यामुळे, काही प्रकरणांमध्ये, पुरुषांमध्ये गर्भधारणा चाचणी पॉझिटिव्ह येऊ शकते.
  • डॉक्टरांशी संपर्क साधा: पुरुषांमध्ये गर्भधारणा चाचणी पॉझिटिव्ह येणे हे कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराचे प्रारंभिक लक्षण असू शकते. या परिस्थितीत, ताबडतोब डॉक्टरांशी संपर्क साधणे आणि चाचणी करून घेणे खूप महत्वाचे आहे. कारण अशा परिस्थितीत विलंब केल्याने रोग वाढू शकतो आणि जीवघेणा ठरू शकतो. जर हा आजार सुरुवातीच्या काळातच ओळखला गेला आणि त्यावर उपचार केले गेले तर तो गंभीर होण्यापासून रोखता येतो.
  • टेस्टिक्युलर कर्करोग तपासणी: अनेक आरोग्य तज्ञांचा असा विश्वास आहे की प्रेग्नन्सी टेस्ट किटचा वापर टेस्टिक्युलर कॅन्सर आणि इतर अनेक प्रकारच्या कॅन्सरची चाचणी करण्यासाठी घरगुती उपाय म्हणून केला जाऊ शकतो. यातून मिळणारा निकाल फक्त 40-50% खरा आहे, परंतु सुरुवातीच्या टप्प्यात तो घरगुती टेस्टिंगसाठी वापरला जाऊ शकतो.
  • कर्करोग विशेष हार्मोन्स: आरोग्य तज्ञांच्या मते, टेस्टिक्युलर कॅन्सर हा इतर प्रकारच्या कॅन्सरपेक्षा थोडा वेगळा असतो. टेस्टिक्युलर कॅन्सर रुग्णाच्या रक्तात ट्यूमर मार्कर नावाचे विशिष्ट पदार्थ सोडतो. ट्यूमर मार्करचे अनेक प्रकार आहेत, त्यापैकी तीन सर्वात सामान्य म्हणजे एएफपी (अल्फा फेटोप्रोटीन), एचसीजी (ह्यूमन कोरिओनिक गोनाडोट्रोपिन) आणि एलडीएच (लॅक्टेट डिहायड्रोजनेज). गर्भधारणेदरम्यान महिलांच्या शरीरात एचसीजी देखील सोडले जाते.
  • चाचणीचे निकाल विश्वसनीय आहेत का? या चाचणीतील एक समस्या अशी आहे की कधीकधी कर्करोगाच्या गाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात एचसीजी सोडत नाहीत, त्यामुळे गर्भधारणा चाचणी किट ते सहजपणे शोधू शकत नाही. जर अंडाकोषात सतत वेदना होत असतील आणि तुम्हाला वृषण कर्करोगाचा संशय असेल, तर गर्भधारणा चाचणी किट वापरून ते तपासू शकता.
चांगल्या प्रजनन आरोग्यासाठी काय करावं

  • नियमित आरोग्य तपासणी करा: वेळेवर आरोग्य तपासणी केल्यानं गंभीर आजार टाळता येऊ शकतात.
  • धूम्रपान आणि मद्यपान टाळा: या सवयींचा प्रजनन आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
  • निरोगी जीवनशैली अवलंब करा: निरोगी जीवन जगण्यासाठी संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि ताण कमी करणे महत्वाचं आहे.
  • सुरक्षित लैंगिक संबंध: लैंगिक संक्रमण टाळण्यासाठी कंडोम वापरा

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

संदर्भ

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11658873/

